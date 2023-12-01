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На Евро-2024 будет использоваться мяч с новой технологией

На Евро-2024 будет использоваться мяч с новой технологией
фото: uefa

На чемпионате Европы по футболу 2024 года будет использоваться высокотехнологичный мяч, который поможет арбитрам фиксировать игру рукой. Об этом сообщает издание The Times.

По информации источника, в мяч будет встроен специальный микрочип, помогающий определить, была ли игра рукой в ходе голевой атаки. Вместе с технологией отслеживания конечностей мяч сможет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела футболиста и определять, куда именно попал мяч, пишет sportmail.ru

Отмечается, что судьи, уже ознакомившиеся с нового системой определения игры рукой, были впечатлены точностью ее работы. Также новый микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, что поможет арбитрам точнее определять наличие офсайда.

В ноябре УЕФА представил официальный мяч Евро-2024. Он получил название FUSSBALLLIEBE, что по-немецки означает «любовь к футболу». Мяч выполнен в белом цвете с формами крыльев с треугольными узорами черного, желтого, красного и зеленого цвета.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. 2 декабря в Гамбурге состоялась жеребьевка группового этапа турнира.

  • Сегодня, 10:52
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