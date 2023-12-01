На чемпионате Европы по футболу 2024 года будет использоваться высокотехнологичный мяч, который поможет арбитрам фиксировать игру рукой. Об этом сообщает издание The Times.
По информации источника, в мяч будет встроен специальный микрочип, помогающий определить, была ли игра рукой в ходе голевой атаки. Вместе с технологией отслеживания конечностей мяч сможет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела футболиста и определять, куда именно попал мяч, пишет sportmail.ru
Отмечается, что судьи, уже ознакомившиеся с нового системой определения игры рукой, были впечатлены точностью ее работы. Также новый микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, что поможет арбитрам точнее определять наличие офсайда.
В ноябре УЕФА представил официальный мяч Евро-2024. Он получил название FUSSBALLLIEBE, что по-немецки означает «любовь к футболу». Мяч выполнен в белом цвете с формами крыльев с треугольными узорами черного, желтого, красного и зеленого цвета.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. 2 декабря в Гамбурге состоялась жеребьевка группового этапа турнира.