26 декабря в Тирасполе чествовали лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года. Среди них боксёры, кикбоксёры, борцы, гребцы, теннисисты. Всего 13 спортсменов и 10 наставников. Госслужба по спорту ПМР также отметила и лучшую игровую команду, сообщает novostipmr
В ходе церемонии награждения говорили, что развитие спорта в Приднестровье является одним из приоритетных направлений государственной политики республики. Президентом ПМР Вадимом Красносельским уделяется огромное внимание развитию детско-юношеского спорта, программам для подрастающего поколения, участию приднестровцев в международных соревнованиях.
Сейчас для многих граждан спорт стал не просто частью здорового образа жизни, а настоящей философией.
По результатам года лучшими спортсменами стали:
- победитель Чемпионата Белоруссии, мастер спорта международного класса по кикбоксингу Максим Казаку,
- призёр Чемпионата Европы и Чемпионата мира по греко-римской борьбе Ростислав Коваль, - призёр Чемпионата мира по академической гребле, мастер спорта международного класса Дмитрий Зинченко и другие.
Один из награждённых, Василий Чеботарь – победитель Чемпионата Европы по боксу, призёр Кубка Европы и мастер спорта ПМР. Тренируется в столичной школе борьбы и бокса. Рассказал, что в боксе с девяти лет. На первое занятие его привёл отец. С тех пор спорт стал неотъемлемой частью его жизни.
«Тренируюсь каждый день. На победу мотивирует семья, которую очень люблю. У меня есть цель – это олимпийское золото. Уверен, что добьюсь своего», - отметил боксёр.
Аплодисменты звучали в адрес не только талантливых спортсменов, но и их наставников. Одним из них является Фёдор Деревянко - тренер по академической гребле бендерского отделения СДЮСШОР гребли им. Н. А. Туфанюка. Он также стал победителем Республиканского конкурса «Человек года – 2023» в номинации «Достижения в спорте».
В августе этого года воспитанники Фёдора Деревянко - гребцы Александр Булат и Александр Машник - стали бронзовыми призёрами XXXI Всемирной летней универсиады, которая проходила в Китае.
В сентябре на чемпионате мира в Сербии воспитанники тренера Дмитрий Зинченко и Никита Наумчук выиграли бронзовые медали. Спортсмены выступали в классе двоек распашных лёгкого веса.
Фёдор Деревянко отметил, что в профессии уже 56 лет. Является мастером спорта СССР по академической гребле, двенадцатикратным чемпионом СССР, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира. За свою карьеру подготовил трёх мастеров спорта международного класса и десятки мастеров спорта ПМР.
За личный вклад в развитие спорта Николаю Мыцыкову присвоено звание «Отличник физической культуры и спорта ПМР». Он возглавил приднестровскую делегацию, которая победила в Х Международном фестивале школьного спорта стран СНГ.
Напомним, что фестиваль проводился с 7 по 12 ноября в Москве. Состязались 12 команд, в составе которых более пяти сотен спортсменов. Соревнования проходили по бадминтону, настольному теннису, волейболу, баскетболу, мини-футболу и шахматам. Впервые участие в фестивале приняла команда из Приднестровья. Дебют оказался успешным: завоевали двенадцать медалей и заняли первое место в общекомандном зачёте.
Николай Мыцыков отметил, что эта миссия для него была крайне ответственной. Нужно было выступить достойно и не подвести республику, что у них и получилось. Лучшей игровой командой стал ФК «Шериф» во главе с тренером Романом Пилипчуком.
Поблагодарив за награды, спортсмены отметили, что в будущем году продолжат покорять спортивный Олимп. В преддверии Нового года пожелали всем приднестровцам добра, здоровья и мира.
Лучшие спортсмены и их тренеры по итогам 2023 года:
Дмитрий Лавров (тренер – Оксана Шахова) – чемпион России, победитель Международных комплексных игр паралимпийцев по настольному теннису, мастер спорта России, МСМК ПМР;
Максим Казаку - заслуженный мастер спорта Приднестровья, Виктор Нечитайло - мастер спорта международного класса Приднестровья (тренер – Иван Деркаченко) – победители чемпионата Беларуси по кикбоксингу;
Ростислав Коваль (тренер – Сергей Иванов) – призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Испании (2-е место в в/к до 97 кг), бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе в Иордании, мастер спорта ПМР;
Василий Чеботарь (тренер – Виктор Вакула) – чемпион Европы по боксу в в/к до 71 кг, серебряный призер Кубка Европы в в/к до 75 кг, мастер спорта ПМР;
Дарья Козорез (тренер – Анатолий Ахмадиев) – серебряный призер чемпионата Европы по боксу в в/к 81+ кг;
Николай Бурдюжа (тренер – Николай Бурдюжа) – бронзовый призер чемпионата Балканских стран по боксу, чемпионата Европы в в/к 92 кг, мастер спорта международного класса ПМР;
Никита Наумчук, Дмитрий Зинченко – призеры чемпионата мира по академической гребле в Сербии (3-е место в двойке распашной), мастера спорта международного класса; Александр Машник, Александр Булат – бронзовые призеры XXXI Летней Универсиады, мастера спорта международного класса (тренеры – Федор Деревянко, Дарья Обоянская);
Алексей Коровашков – чемпион России по гребле на байдарке и каноэ, заслуженный мастер спорта Приднестровья (тренер – Вячеслав Соколенко);
Андрей Ласкорунский – призер Кубка Доброй Воли, мастер спорта международного класса (тренер – Вячеслав Соколенко);
ФК «Шериф» (тренер – Роман Пилипчук) – лучшая игровая команда по итогам 2023 года.