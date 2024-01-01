Dnestr.TV

 
0

Приднестровские боксёры поборются за олимпийские квоты

Приднестровские боксёры поборются за олимпийские квоты
Фото: РИА Новости

У приднестровских боксёров есть шансы попасть на Олимпийские игры в Париже. Об этом заявил Заслуженный тренер республики Максим Чертыковцев.

Первый квалификационный турнир с участием столичных спортсменов пройдёт с 23 февраля по 11 марта в Италии. За олимпийские квоты будут биться две тираспольчанки. Юлия Король выступит в весовой категории 54 кг. Кристина Кипер будет боксировать в весе до 60 кг, сообщает novostipmr.com.

«За право попасть в Олимпийскую сборную биться будут также наши боксёры в весовых категориях 57, 71, 80 и +92 кг», - отметил Максим Чертыковцев в интервью.

Судьбу боксёров на предстоящий сезон определит чемпионат Молдавии, который в эти дни проходит в Кишинёве. На ринге боксируют спортсмены из Тирасполя и Дубоссар.

Прошли в финал: Виктор Вакула, Василий Чеботарь и Николай Бурдюжа. За выход в финал сегодня в ½ поспорят между собой Владислав Гудзь и Януш Караван. Ещё одну путёвку в решающую стадию разыграют Данил Окоман и Данил Слепой.

Кроме того, ещё троё тираспольчан сегодня поспорят за путёвку в финальный день соревнований. Чемпионат Молдавии по боксу завершится 14 января.
  • Сегодня, 12:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Германия приняла закон, который позволит сократить числ ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Германия приняла закон, который позволит сократить числ ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна