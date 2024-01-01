У приднестровских боксёров есть шансы попасть на Олимпийские игры в Париже. Об этом заявил Заслуженный тренер республики Максим Чертыковцев.
Первый квалификационный турнир с участием столичных спортсменов пройдёт с 23 февраля по 11 марта в Италии. За олимпийские квоты будут биться две тираспольчанки. Юлия Король выступит в весовой категории 54 кг. Кристина Кипер будет боксировать в весе до 60 кг, сообщает novostipmr.com.
«За право попасть в Олимпийскую сборную биться будут также наши боксёры в весовых категориях 57, 71, 80 и +92 кг», - отметил Максим Чертыковцев в интервью.
Судьбу боксёров на предстоящий сезон определит чемпионат Молдавии, который в эти дни проходит в Кишинёве. На ринге боксируют спортсмены из Тирасполя и Дубоссар.
Прошли в финал: Виктор Вакула, Василий Чеботарь и Николай Бурдюжа. За выход в финал сегодня в ½ поспорят между собой Владислав Гудзь и Януш Караван. Ещё одну путёвку в решающую стадию разыграют Данил Окоман и Данил Слепой.
Кроме того, ещё троё тираспольчан сегодня поспорят за путёвку в финальный день соревнований. Чемпионат Молдавии по боксу завершится 14 января.