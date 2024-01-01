В Кишиневе завершился чемпионат Молдовы по боксу. На турнире разыгрывались 13 комплектов наград. 6 медалей высшего достоинства – у приднестровцев, сообщает novostipmr
«Могло бы быть и семь золотых у нас. В весовой категории 80 кг тираспольчанин Андрей Кирьяков победил с разногласием судей 3:2. Ему подняли руку. Но потом рефери пересмотрели свое решение и забрали у нас медаль в пользу соперника Дмитрия Кощуга», - рассказывает подробности заслуженный тренер республики Максим Чертыковцев.
Тираспольские боксеры завоевали 5 золотых наград.
В весовой категории 57 кг победил Данил Окоман. Виктор Вакула взял золото в весе 60 кг. Януш Караван завоевал чемпионский титул в категории 67 кг. Василий Чеботарь – лучший в весе до 71 кг, а Николай Бурдюжа – в супертяжелом весе. Причем в финальном бою Бурдюжа сумел выиграть золотую медаль у ветерана молдавского бокса Алексея Заватина.
Еще одно золото приднестровской команде принес боксер из Дубоссар Владимир Хлебановский в весовой категории 54 кг.
По итогам чемпионата Молдавии будет сформирована сборная для участия в олимпийских квалификационных турнирах.