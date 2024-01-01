Сразу пять новых игроков пополнили состав первой команды ФК «Шериф». После прохождения официального медицинского осмотра футболисты подписали трудовые соглашения и стали официально частью большой и дружной семьи клуба.
Тираспольский Футбольный клуб «Шериф» представил еще пятерых новичков, которые прошли медицинский осмотр и подписали трудовые соглашения с желто-черными.
Фото: fc-sheriff.com\Дос Сантос Родриго
Дос Сантос Родриго приехал в Приднестровье из Бразилии. Родился 17 июня 1998 года. Всю карьеру провел на родине, исключением стал период с лета 2020 по лето 2021 гг, когда выступал за португальский «Портимоненсе». Воспитанник известного клуба, «Сан Пауло», с опытом игр в Кубке Либертадорес (аналог европейской Лиги Чемпионов).
Фото: fc-sheriff.com\Тайлер Марк Рид
Еще один легионер из Великобритании. Тайлер Марк Рид – воспитанник футбольных академий лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Последние два года Рид провел в Чемпионате Финляндии. Играл за ФФ «Яро» и ВПС.
Майколь Себастьян Феррейра Соппи. Уругвай. Родился 20 января 1998 года. Всю карьеру играл в родной стране. Имеет опыт игр в Кубке Либертадорес, где дебютировал в матче против «Атлетико» Минейро в феврале 2019 года.
Фото: fc-sheriff.com\Дос Сантос Рамон Винисиус.
Дос Сантос Рамон Винисиус. Бразилия. Родился 13 мая 2000 года. Воспитанник Академии «Атлетико» Парана. Большую часть карьеры провел в бразильской Серии Б. Последним клубом был «Агуа Санта».
Фото: fc-sheriff.com\Тьерри Одаине Неверс.
Тьерри Одаине Неверс. Англия. Родился 26 марта 2002 года на Ямайке, но футбольным азам учился в Академии ФК «Рединг». Последние два года играл за старших юношей лондонского «Вест Хэма».