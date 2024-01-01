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WADA определило размер взноса России в бюджет агентства в 2024 году

WADA определило размер взноса России в бюджет агентства в 2024 году
Фото: sport24.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило, что Россия должна выплатить взнос в WADA за 2024 год в размере $1 335 860. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.

"Взнос на 2024 год составляет $1 335 860", - сообщил представитель WADA.

Всемирное антидопинговое агентство рассчитывает получить от РФ взнос за 2023 год в размере около $1,27 млн. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, WADA в середине ноября приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном Всемирным антидопинговым агентством порядке. В конце декабря в пресс-службе WADA сообщили, что агентство поддерживает связь с Россией с целью получения ежегодного взноса, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.

Россия заплатила взнос в бюджет WADA за 2022 год в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле 2021-го.

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