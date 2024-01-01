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Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественниками
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Накануне Владимир Пасютин встретился с общественниками и рассказал, о том как и почему в последние годы изменилась ситуация и о решениях суда первой инстанции и Верховного суда по зданию речного вокзала
Сегодня, 14:58
DTV
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