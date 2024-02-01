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В Тирасполе стартовал зимний чемпионат ПМР по лёгкой атлетике

В Тирасполе стартовал зимний чемпионат ПМР по лёгкой атлетике
Изображение: kartinki.pibig.info

В Тирасполе стартовали зимний чемпионат и первенство республики по лёгкой атлетике.

Соревнования проходят в манеже СДЮШОР имени В. Б. Долгина. В них принимают участие спортсмены со всех уголков Приднестровья, где развивается этот вид спорта.

За медали сражаются также атлеты из Молдовы. Из Кишинёва приехали три команды. Всего более 250 участников, передает novostipmr.com.

«Сегодня только первый день. Начали после обеда. Очень насыщенная программа, и уже даже есть первые заметные результаты. Например, тираспольчанин Кирилл Гузун выполнил норматив перворазрядника в прыжках в высоту с результатом 1 м 90 см», - рассказал директор СДЮШОР имени В. Б. Долгина Александр Иванко.

Программа соревнований включает: 5 беговых дистанций, бег с барьерами; прыжки в длину, высоту, с шестом; спортивную ходьбу. Самые юные участники завершат первенство эстафетой 4x200.

Чемпионат будет проходить три дня и завершится в воскресенье.
  • Сегодня, 09:43
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