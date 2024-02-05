С 1 марта 2024 г. на территории России начнет действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 г. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», – подчеркнули в ведомстве.
5 февраля на встрече с учащимися екатеринбургской школы №1 глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердила информацию о том, что с 1 марта в России будут заблокированы все VPN-сервисы. Отрывок ее выступления опубликовало издание E1.RU, пишет vedomosti.ru.
О намерениях Роскомнадзора принять приказ о блокировке VPN-сервисов 3 октября 2023 г. сообщил сенатор Артем Шейкин. По его словам, с 1 марта 2024 г. VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам.
17 ноября 2023 г. правительство РФ выпустило постановление, позволяющее Роскомнадзору включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов. Для включения того или иного интернет-ресурса в Единый реестр запрещенной информации появилось еще одно основание. Если на нем есть сведения, как получить доступ к сайту, который уже заблокирован в России, то ресурс подпадает под ограничения.