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В Молдове работающих женщин больше, чем мужчин — эксперт

В Молдове работающих женщин больше, чем мужчин — эксперт
Источник фото: Sputnik.md

Число работающих женщин в Молдове, как и в большинстве стран, выше, чем мужчин, заявил по итогам проведенного анализа данных экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Аналитик связал такое положение дел в стране с высокой трудовой миграцией мужского населения Молдовы. По его словам, в 2010 году чаще всего на работу за рубежом выезжали женщины, и именно в этот период был зафиксирован практически равный процент трудовой занятости среди мужчин и женщин в Молдове, пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«Что касается бюджетников, то среди них больше женщин по той простой причине, что мужчины обычно чаще работают неофициально. У нас есть районы, где преобладает количество женщин, и это больше связано с бюджетной сферой, так что в среднем по стране это составляет 53 процента. Нет ни одного района, где работающих мужчин было больше, чем женщин. Абсолютно во всех районах количество работающих женщин превышает количество мужчин. И если вы заметили, склонность девушек обучению на 40 процентов выше, чем у парней. Среди женщин высшее образование имеют 35%, среди мужчин – только 24%», – пояснил экономический эксперт, передает noi.md.

Вячеслав Ионицэ уточнил, что хотя женщины, занятые в сфере труда, имеют высшее образование, они все равно получают меньшую зарплату по сравнению с мужчинами. Эксперт отметил, что разница в зарплатах за последние годы увеличилась, и в 2022 году зарплата женщин была на 18% ниже, чем у мужчин.

Ионицэ отметил, что женщины в основном работают в таких сферах, как производство одежды, социальная помощь, здравоохранение, почтовые и курьерские услуги, образование, бухгалтерия и аудит. Меньше всего женщин задействовано в строительстве и следственной деятельности и области безопасности.

По этой причине, считает эксперт, гораздо больший процент женщин трудоустроен на официальной основе — 53% против 47% легально работающих мужчин. Например, в строительстве, где трудятся в основном мужчины, гораздо чаще официальное оформление на работу игнорируется.

Вячеслав Ионицэ уточнил, что хотя женщины, занятые в сфере труда, имеют высшее образование, они все равно получают меньшую зарплату по сравнению с мужчинами. Эксперт отметил, что разница в зарплатах за последние годы увеличилась, и в 2022 году зарплата женщин была на 18% ниже, чем у мужчин.

  • Сегодня, 06:49
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