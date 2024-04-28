Мясо для приготовления шашлыка следует выбирать в магазинах, где продукт хранится с соблюдением всех необходимых условий, а у продавцов имеется соответствующая сопроводительная ветеринарная документация. Для приготовления маринада рекомендуется отдать предпочтение натуральным ингредиентам, самым безопасным рецептом является маринование мяса с использованием лука и специй, сообщил ТАСС врач-гастроэнтеролог терапевтического отделения стационара Егорьевской больницы в Подмосковье Всеволод Ловкин.
"Самый достоверный способ определить свежесть мяса - надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму - значит, мясо свежее. Если мясо лежало дольше положенного срока при комнатной температуре или в охлажденном виде, оно теряет плотную структуру из-за разрыхления волокон. После надавливания несвежее мясо не принимает первоначальную форму. Мясо лучше всего покупать в специализированных магазинах, где есть холодильники, а у продавцов - все обязательные документы", - рассказал он.
По его словам, самым безопасным и диетическим маринадом для шашлыка является маринад с луком. Для него понадобится лук в пропорции почти равной мясу, а также соль и черный перец. "Если же хочется жидкий маринад, то стоит использовать натуральные ингредиенты - минеральную воду, кефир, но стоит помнить, что маринад на основе кисломолочных продуктов портится быстрее", - отметил врач.
При этом он предостерег об опасности приобретения в магазине сразу замаринованного мяса. "Готовое замаринованные мясо как правило выглядит очень аппетитно, но мясо может оказаться тухлым, а вы об этом даже не узнаете. Изготовитель сильно маринует мясо в уксусе, добавляет кучу специй. Неприятный запах испорченного мяса будет перебит "ароматами маринада". Чисто визуально вы не поймете, что из себя это мясо представляет", - подчеркнул Ловкин.
Врач рассказал, что с шашлыком хорошо сочетаются овощи, приготовленные на мангале. Запеченные томаты, перец, цукини, грибы сохраняют сочность и полезные свойства и приобретают насыщенный аромат. В прохладную погоду мясо хорошо дополнят соленья - маринованные огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский перец, спаржевая фасоль. "А вот сочетать алкоголь и мясо на огне вредно. Употребление алкоголя оказывает негативное влияние на весь организм. А в сочетании с жирным мясом повышает риск повреждения поджелудочной железы", - добавил он.
По его словам, стандартная порция шашлыка для одного взрослого человека составляет около 200-300 г.
Шеф-повар: маринад на основе чайной заварки один из лучших для мяса
Чтобы сделать вкусный шашлык, например, из свинины, не обязательно тратиться на экзотические ингредиенты или использовать кислоты вроде уксуса. Можно замариновать мясо в чайной заварке, которая обладает всеми необходимыми компонентами для того, чтобы сделать шашлык нежным и сочным. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-повар Городской фермы на ВДНХ Глеб Астафьев.
«Танины, содержащиеся в чае, воздействуют на волокна мяса и размягчают его. По этой же причине популярными ингредиентами маринадов являются алкогольные напитки и пряные горькие травы», — объяснил шеф-повар.
Для маринада потребуется крепкая заварка — на 2 килограмма свинины приблизительно 2 литра воды и 70 граммов листьев черного чая, а также соль и перец по вкусу. В емкость необходимо уложить мясо, колечки лука, соль и душистый перец-горошек, залить шашлык уже остывшей заваркой и поставить под гнет на 4 часа. Держать мясо в жидком маринаде дольше не стоит, иначе снизятся шансы на образование корочки, которая делает шашлык румяным, сохраняя сочность внутри.
По желанию можно добавить аджику, паприку и куркуму — смесь придаст блюду выразительный острый вкус с пикантной ноткой копчености.
Более того, по словам эксперта, несмотря на то, что и кислые заправки с уксусом и лимоном тоже делают шашлык нежнее за счет частичного денатурирования мясных волокон, исторически они были призваны сделать более мягким не очень свежее и, возможно, не раз замороженное мясо, а также скрыть посторонние запахи и продлить срок хранения шашлыка.
«Поэтому, если мясо хорошее и свежее, то выбор лучше сделать в пользу маринада на основе чайной заправки. Он подойдет как к стандартным вариантам из говядины и свинины, так и к баранине или, например, куриным крылышкам», — резюмировал специалист.