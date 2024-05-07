фото: REUTERS, Система спутникового интернета Starlink
Министр цифровых технологий Польши рассказал, что его страна платит компании Илона Маска за услуги спутниковой связи, которую использует армия Украины, информирует point.md, ссылаясь на golosameriki.com.
Правительство Польши заявило, что оно оплачивает работу по крайней мере 20 000 терминалов Starlink в Украине – сети, играющей важную роль в осуществлении военной связи в стране.
«Сегодня [в Украине] более 20 тысяч терминалов Starlink, работу которых финансирует Польша», – заявил во время визита в Киев министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский, слова которого приводит Польское агентство печати (PAP).
«Starlink оказывает поддержку украинской армии, а также госпиталям и больницам», – подчеркнул польский министр.
Starlink – это первая и крупнейшая в мире спутниковая группировка, использующая низкую околоземную орбиту для доставки широкополосного интернета, способного поддерживать потоковое вещание и обеспечивать доступ в Интернет в удаленных местах или районах, в которых отсутствуют или отключены обыкновенные системы связи. Она принадлежит компании SpaceX Илона Маска.
Однако отношения между Украиной и Илоном Маском уже несколько месяцев остаются сложными.
В прошлом году Маск отклонил запрос на использование терминалов Starlink для атак ВСУ по территории Крыма и по российскому черноморскому военно-морскому флоту.
Илон Маск заявил тогда, что если бы он согласился, то SpaceX оказалась бы, по его словам, «очевидно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта».
Также в прошлом году, прежде чем продолжить оказывать услуги спутниковой связи Украине, Маск заявил, что его компания не может бесконечно сама «финансировать услуги интернета в Украине» и предложил, чтобы Пентагон разделил эти расходы.