Dnestr.TV

 
0

Польша оплачивает работу более 20 тысяч устройств Starlink для Украины

Польша оплачивает работу более 20 тысяч устройств Starlink для Украины
фото: REUTERS, Система спутникового интернета Starlink

Министр цифровых технологий Польши рассказал, что его страна платит компании Илона Маска за услуги спутниковой связи, которую использует армия Украины, информирует point.md, ссылаясь на golosameriki.com.

Правительство Польши заявило, что оно оплачивает работу по крайней мере 20 000 терминалов Starlink в Украине – сети, играющей важную роль в осуществлении военной связи в стране.

«Сегодня [в Украине] более 20 тысяч терминалов Starlink, работу которых финансирует Польша», – заявил во время визита в Киев министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский, слова которого приводит Польское агентство печати (PAP).

«Starlink оказывает поддержку украинской армии, а также госпиталям и больницам», – подчеркнул польский министр.

Starlink – это первая и крупнейшая в мире спутниковая группировка, использующая низкую околоземную орбиту для доставки широкополосного интернета, способного поддерживать потоковое вещание и обеспечивать доступ в Интернет в удаленных местах или районах, в которых отсутствуют или отключены обыкновенные системы связи. Она принадлежит компании SpaceX Илона Маска.

Однако отношения между Украиной и Илоном Маском уже несколько месяцев остаются сложными.

В прошлом году Маск отклонил запрос на использование терминалов Starlink для атак ВСУ по территории Крыма и по российскому черноморскому военно-морскому флоту.

Илон Маск заявил тогда, что если бы он согласился, то SpaceX оказалась бы, по его словам, «очевидно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта».

Также в прошлом году, прежде чем продолжить оказывать услуги спутниковой связи Украине, Маск заявил, что его компания не может бесконечно сама «финансировать услуги интернета в Украине» и предложил, чтобы Пентагон разделил эти расходы.

  • Сегодня, 11:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • В Молдове вопросы из анкеты по переписи населения вызва ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • Возобновляется прием посылок в Российскую Федерацию
  • Дополнен перечень взысканий для младших офицеров Вооруж ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • В Молдове вопросы из анкеты по переписи населения вызва ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • Возобновляется прием посылок в Российскую Федерацию
  • Дополнен перечень взысканий для младших офицеров Вооруж ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна