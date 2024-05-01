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Банки Украины показали рекордную прибыль

Банки Украины показали рекордную прибыль
Фото: НБУ

Главными факторами роста доходности в годовом исчислении являются увеличение процентных доходов и значительно меньшие отчисления в резервы под ущерб от активных операций.

За первый квартал 2024 года чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков составила 40,518 млрд гривен, что на 18% больше, чем в январе-марте прошлого года. Об этом свидетельствуют данные НБУ, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что главными факторами роста доходности в годовом исчислении является увеличение процентных доходов и значительно меньшие отчисления в резервы под ущерб от активных операций.

По данным Нацбанка, доходы банков за январь-март 2024 г. выросли на 16% до 120,710 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 25% до 84,944 млрд гривен.

Расходы выросли на 14% до 80,192 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервов под грядущие убытки на -1,443 млрд гривен.

По словам первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, прибыль, которую банки генерируют сегодня, – это гарантия их устойчивости, ведь она позволяет банкам нарастить капитал.

"Кроме того, именно достаточный капитал - залог более быстрого кредитования в дальнейшем, мы уже видим такую тенденцию", - отметила она.

Также обновлены данные о годовой прибыли банков за 2023 год: уточненный годовой показатель прибыли банковской системы – 83,2 млрд гривен. Уточнение оперативных данных обусловлено доначислением отдельными банками налога на прибыль в 3,2 млрд гривен. Годовая сумма начисленного банками налога на прибыль за 2023 год составила 76,6 млрд гривен.

Напомним, что государственный Приватбанк Украины по итогам работы в первом квартале 2024 года получил 13,86 млрд гривен чистой прибыли, что на 14% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также сообщалось, что Ощадбанк завершил 2023 год с чистой прибылью в шесть миллиардов гривен. Это рекордный уровень за все время его работы.
  • Сегодня, 10:14
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