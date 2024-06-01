Известная во всем мире «Одесская киностудия» из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров стала убыточной и рискует прекратить свое существование. Об этом говорится в заключении Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины по результатам аудита финансовой деятельности компании, передает edinaya-odessa.org.
Отмечается, что за последние пять лет из-за неэффективных управленческих действий и решений киностудия недополучила доходов или потеряла такую возможность, а также осуществила лишние расходы на общую сумму более 400 млн грн.
В частности, до сих пор не проведена государственная регистрация прав на недвижимое имущество — земельные участки ЧАО «Одесская киностудия», расположенные в элитной зоне Одессы на побережье Черного моря общей площадью 6,62 га. Такое промедление может привести к безвозвратной потере киностудией этих земель, первоначальная стоимость которых составляет более 61 млн грн.
Кроме того, не проведение переоценки стоимости имущества, принадлежащего киностудии, привело к занижению стоимости ее активов почти на 200 млн гривен.
Значительные проблемы киностудии связаны с доходами от авторских прав на свою продукцию. Например, во время аудита установлено, что Государственное агентство Украины по вопросам кино передало частной структуре ООО «Фирма Будущее» исключительные имущественные авторские права на использование национального культурного наследия и общегосударственной собственности Украины — Фильмофонда, созданного ГП «Одесская киностудия художественных фильмов» в период с 1955 по 1991 годы.
В «Одесской киностудии» не согласились с заявлением Государственной аудиторской службы о том, что они находятся в убыточном состоянии.
В «Одесской киностудии» не согласились и назвали сумму в 400 миллионов гривен «манипулятивной».
«Данная цифра взята из описательной части аудиторского заключения, где составлены математическим путем все цифры, которые являются не более чем экономическим предположением специалистов, проводивших аудит и не имеющих отношения к непосредственной проверке, результаты которой изложены в акте ревизии. Кроме того, описательная часть, которая подчеркнула отдельные виды деятельности, не имеет прямого влияния на Одесскую киностудию», — говорится в сообщении.
В киностудии считают, что важны фактические нарушения, а не описательная часть. Утверждается, что согласно акту ревизии, где отражено актуальное состояние, проверялось два нарушения на общую сумму около 1 млн. гривен и эти нарушения были устранены на время проведения проверки. В киностудии уверяют, что акт ревизии добавили к выводу аудита.
В пресс-службе отметили, что "Одесская киностудия" работает стабильно и никаких угроз существованию ей не существует.
«На сегодняшний день Одесская киностудия не имеет задолженности по заработной плате и уплате налогов и является активным участником кинематографического процесса. С начала полномасштабного вторжения завершен съемочный процесс трех картин. В настоящее время продолжается работа над полнометражным художественным фильмом „Режиссер“. YouTube канал киностудии насчитывает более 1, млн подписчиков и приносит киностудии значительный доход» , — говорится в ответе компании.