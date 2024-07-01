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Knorr выпустил вино для кулинарии в порционной упаковке

Knorr выпустил вино для кулинарии в порционной упаковке
Источник фото: alcoexpert.ru
Бренд Knorr, принадлежащий компании Unilever, представил порционные емкости с красным и белым вином для использования в кулинарии. Об этом сообщает rbc.ru ссылаясь на FoodBev Media.

По данным издания, красное вино от Knorr имеет насыщенный вкус, а белое может быть названо свежим. В каждой разовой емкости содержится половина бокала вина, в которую уже добавлены травы. На упаковках также размещены рецепты, в которых можно использовать это вино.

«Новые емкости для красного и белого вина от Knorr — это прорыв для домашних поваров, которые хотят добавить насыщенный вкус вина к своим блюдам, не покупая и не открывая бутылку», — цитирует FoodBev Media директора по маркетингу Unilever UK&I Джорджину Брэкфорд.

Ранее Knorr уже выпускал соусы для приготовления блюд, сделанные на основе красного и белого вина. Они продавались в упаковках емкостью 1 л.
  • Вчера, 14:00
  • DTV
  • Просмотров: 92
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