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В самом тихом месте на Земле никто из людей не может продержаться более часа

В самом тихом месте на Земле никто из людей не может продержаться более часа
фото из открытых источников, безэховая камера Microsoft

Безэховая камера Microsoft разработана специально для исследования новых аудиотехнологий — в ней не слышно никаких звуков, пишет focus.ua

Многие люди могут думать, что им нравится тишина и покой, но на самом деле чрезмерная тишина доставляет людям физический дискомфорт. Настолько, что ни одному человеку не удалось продержаться целый час в самой тихой комнате в мире. Об этом пишет издание Unilad.

Это безэховая камера Microsoft, комната, построенная Microsoft как самая тихая комната в мире. На разработку ушло два года, и он расположен в штаб-квартире Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон.

Хотя это может показаться идеальным местом, чтобы свернуться калачиком с книгой и чашкой чая, мало кто способен выдержать это долго. Представьте на мгновение, что вы находитесь в очень тихой комнате, и кто-то рядом с вами начинает очень громко есть.

В этой комнате настолько тихо, что вы слышите звук течения вашей крови, биения сердца, звона в ушах и даже скрежетания ваших костей. Все еще звучит как хорошее место?



Хундрадж Гопал из Microsoft сказал: "Самое продолжительное время, которое кто-либо непрерывно провел внутри камеры, составляет около 55 минут".

Главный инженер по человеческому фактору Гопал объяснил, что камера состоит из шести слоев бетона и стали, которые изолируют ее снаружи. Внутри камеры имеется экстремальная звукоизоляция, способная поглотить до 99,99 процентов эхо внутри помещения. Камера также установлена ​​на наборе пружин, которые дополнительно гасят любые вибрации.

В целом это место внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое тихое место в мире, уровень звука в котором на 20 децибел ниже, чем может услышать человек.


  • Вчера, 08:11
  • DTV
  • Просмотров: 115
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