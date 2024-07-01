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Гран-при отправляется из Витебска в Приднестровье

Гран-при отправляется из Витебска в Приднестровье
фото из открытых источников

Певица Каролина Балан из Приднестровья стала победительницей конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» на фестивале «Славянский базар в Витебске 2024». Второе место занял Ерназар Жубан из Казахстана, на третье – россиянка Екатерина Кузина.

Каролина Балан из села Парканы Слободзейского района стала обладательницей специального приза «Лира» и Гран-при XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024». Приднестровская певица исполнила одну композицию на русском языке «Ты не целуй» Полины Гагариной и вторую – на французском языке «Je suis malade» Лары Фабиан. По итогам двух дней конкурса она получила высшую оценку конкурсного жюри, сообщает NewsPMR.Com

Каролина Балан поёт с малых лет, окончила Приднестровский государственный институт искусств имени А. Г. Рубинштейна по специальности «артист-вокалист», участник конкурсов и фестивалей республиканского и международного уровня. Среди достижений – победы в республиканском конкурсе «Голоса Приднестровья», конкурсе «Будущие музыканты», международном конкурсе «The song».

По словам певицы, Гран-при – это невероятный титул, который она намерена нести с достоинством и радостью.

«Эмоции просто непередаваемые. До последнего не верилось, но я пережила и прочувствовала все свои эмоции. Думаю, что и все зрители это почувствовали. И поддержка зала – это что-то невероятное. Меня эта сцена приняла, я ее тоже – мы друг друга приняли», - поделилась эмоциями Каролина Балан.

На своих выступлениях молодая артистка чувствовала постоянную поддержку родных и близких, которые по ряду причин не смогли присутствовать лично на конкурсе.

«Они горячо меня поддерживали, писали сообщения и смотрели трансляции выступлений», - рассказала Каролина Балан.

Напомним, за звание лучшего исполнителя эстрадной песни в Витебске боролись участники из 15 стран. Оценивали выступления певцы и продюсеры из России, Молдовы, Мексики, Дании и Болгарии. Итоги конкурса огласили на концерте торжественного закрытия XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», который проходит с 9 по 15 июля. В этом году фестиваль побил все рекорды: в нём приняли участие 6 тысяч участников из 42 стран.

источник: NewsPMR.Com

  • Сегодня, 08:18
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