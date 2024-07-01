Первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи оказалась в центре скандала, который мог бы с легкостью лечь в основу сюжета шпионского фильма. Жена президента республики приняла в подарок сумку Dior. Теперь над ней нависла угроза обвинения в коррупции, а политики настаивают на том, что пара должна извиниться за этот случай, пишет The Guardian. И все это в преддверии парламентских выборов, которые состоятся уже 10 апреля. Чем эта история грозит главе страны и его семье, при чем здесь американский пастор и Северная Корея, разбирался РБК Life.
С чего все началось В ноябре 2023 года на YouTube-канале Voice of Seoul News появилось видео, как утверждает Time, тайно снятое корейско-американским пастором Чой Чжэ (Choi Jae-young). На кадрах Чой Чжэ направляется в бутик Christian Dior, где приобретает сумку за $2200 (195 тыс. руб.), стоимость покупки было видно на чеке.
Затем мужчина заехал в офис Covana Contents, фирмы по планированию мероприятий в Сеуле, которой владеет первая леди. Так он встретил Ким Кон Хи и передал ей пакет с сумкой Dior. На записи не видно, что супруга президента Южной Кореи принимает подарок, однако она сказала Чжэ: «Никогда не покупайте что-то настолько дорогое, как это».
После того, как видео появилось в Сети, в администрации президента подтвердили, что супруга главы государства получила сумку в подарок. Однако добавили, что вещь «используется и хранится как собственность правительства». Согласно закону Южной Кореи о борьбе с коррупцией, государственным чиновникам и их супругам запрещено получать подарки на сумму более 1 млн корейских вон ($750) или в общей сложности на сумму 3 млн вон ($2245) в течение финансового года.
Кто такой пастор Чой Чжэ (Choi Jae-young) Чой Чжэ (Choi Jae-young) — корейско-американский пастор. Несколько раз посещал Северную Корею, чтобы провести службы в нескольких государственных церквях Пхеньяна, отмечает The Guardian. Является сторонником сотрудничества с Северной Кореей. Чой Чжэ утверждает, что он родом из одного города с супругой президента, знал ее отца.
Что побудило пастора устроить такую провокацию, он объяснил на пресс-конференции, которая проходила в здании Национального собрания республики. По его словам, все началось в 2022 году. Тогда он искал встречи с первой леди из-за беспокойства по поводу жесткой политики ее супруга в отношении Северной Кореи.
Во время этой встречи, как утверждает пастор, он слышал, как Ким Кон Хи разговаривала по телефону, затрагивая деликатные государственные вопросы. Встревоженный характером той беседы, он решил тайно записать их следующую встречу, используя шпионскую камеру, спрятанную в наручных часах. Религиозный деятель настаивает, что Ким Кон Хи регулярно злоупотребляла своей властью, «приватизировала и монополизировала все системы в президентской администрации».
На критику в адрес того, что он использовал при этом шпионскую камеру, Чой Чжэ ответил: «А иначе как бы мы узнали, что на самом деле происходит в президентском кабинете».
Почему вспомнили сейчас О скандале заговорили с новой силой в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в Южной Корее 10 апреля. Члены правящей партии «Сила народа» разделились во мнениях относительно того, следует ли супруге президента принести публичные извинения по этому поводу, чтобы вернуть поддержку избирателей.
Прокуратура назначила проверку по делу о возможной коррупционной составляющей в деле с сумкой. Затем гражданская группа подала жалобу в Комиссию страны по борьбе с коррупцией и гражданским правам с просьбой провести расследование возможного нарушения со стороны первой леди.
Член партии «Народная власть» Ким Кён Юль (Kim Kyung-yul) сравнил первую леди с Марией-Антуанеттой. Королеву Франции XVIII века обезглавили на гильотине. В то время как в Париже были проблемы с продовольствием, Мария-Антуанетта была расточительна. Ей приписывают высказывание «Пусть едят пирожные!» в ответ на замечание, что у людей даже нет хлеба. За свои комментарии Ким Кён Юль позднее извинился.
Сейчас президент страны, пишет Time, «враждует с членами своей партии» из-за того, как реагировать на скандальное видео. В преддверии выборов внутренние распри могут сыграть на руку соперникам — Демократической партии, конкурирующей с партией «Народная власть».
Консервативные сторонники президента Южной Кореи назвали видео политической провокацией в преддверии предстоящих выборов. В администрации главы государства настаивают, что извиняться по поводу инцидента нет необходимости: «Подарки, полученные президентом и его женой, принадлежат государству и являются собственностью государства».
Репутацию первой леди Южной Кореи ранее пошатнули еще несколько историй. В 2022 году, во время избирательной кампании мужа, конкурирующая Демократическая партия заявила, что Ким Кон Хи подделала свое резюме.
Еще до брака, в 2008 году, она получила докторскую степень по дизайну. Однако вскоре после победы супруга на президентских выборах южнокорейский университет Кукмин в Сеуле провел проверку докторской диссертации первой леди после обвинений в плагиате. Комиссия пришла к выводу, что ее исследование и другие две работы «не являются ни плагиатом, ни неправомерными исследованиями, которые серьезно отклоняются от диапазона, обычно принятого в академических дисциплинах».
В марте 2022 года года издание The Korea Herald писало, что первая леди получила незаконную прибыль в ходе «махинаций с акциями Deutsch Motors» (дилер BMW в Южной Корее). В январе уже 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль наложил вето на законопроект, который позволил бы Национальному собранию Кореи провести расследование предполагаемой причастности первой леди к манипулированию фондовым рынком.
Что грозит за злоупотребление властью Наказание за злоупотребление властью в Южной Корее является серьезным. Например, в 2018 году экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе отправили в тюрьму на 24 года. Она стала первой женщиной на посту президента республики и первым главой государства, который был смещен в результате импичмента. Ей также назначили штраф 18 млрд вон (около $17,5 млн по тогдашнему курсу) за разглашение государственной тайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.
По версии следствия, близкая подруга Пак Кын Хе, пользуясь дружбой с президентом, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte.
В декабре 2021 года женщину помиловали. Экс-президент попала в соответствующий список по состоянию здоровья: за год заключенную три раза госпитализировали с болями в плече и пояснице, также она перенесла операцию.