В ходе весенней сессии депутатским корпусом были рассмотрены и утверждены законодательные инициативы. Ознакомим Вас с самыми значимыми законопроектами, с которыми работали депутаты Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан
Здоровье молодежи
Продавать вейпы несовершеннолетним будет запрещено. Верховный Совет принял изменения в профильные законы 10 июля. Новые нормы вступят в силу спустя 2 недели после подписания Президентом. Под ограничения подпадают также вейпы без никотина. Из-за содержания вредных красителей и добавок их приравняли к никотинсодержащей продукции. Как и табачная продукция, никотинсодержащая не должна быть доступна лицам до 18 лет. Такова позиция депутатов Комитета по законодательству Галины Антюфеевой, Григория Дьяченко и Валерия Бабчинецкого, инициировавших изменения в законодательство.
«Если до сих пор было запрещено продавать несовершеннолетним только табачную продукцию, то теперь будет запрещено отпускать им и вейпы. Установлена ответственность за это нарушение. Самое главное для нас – это здоровье детей», – прокомментировал заместитель председателя Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Григорий Дьяченко.
За продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции депутаты усилили административную ответственность. Штраф для граждан в размере от 40 до 80 РУ МЗП (от 736 до 1472 руб.), для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 80 до 150 РУ МЗП (от 1 472 до 2 760 руб.), для юридических лиц – от 150 до 300 РУ МЗП (от 2 760 до 5 520 руб.).
За повторное нарушение статьи КоАП за продажу данной запрещенной продукции несовершеннолетним штраф будет выше: для граждан в размере 160 РУ МЗП (2 944 руб.), для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 300 РУ МЗП (5 520 руб.), для юридических лиц – 600 РУ МЗП» (11 040 руб.).
Как и сигареты, нельзя будет курить вейпы в общественных местах, на детских площадках и пляжах, на работе, на остановках, в скверах и парках, можно только в специально отведенных для курения местах. Запрещено вовлекать детей в процесс курения. Реклама вейпов будет тоже под запретом.
Кроме этого, потенциальным покупателям нельзя демонстрировать табачную и никотинсодержащую продукцию. Наименования такого товара в магазинах должны быть оформлены в виде перечня в текстовом виде. Показывать товар можно по требованию покупателя.
Автомобилисты теперь могут менять водительские права без сдачи квалификационных экзаменов. Раньше такая упрощенная процедура действовала только в течение 180 дней после истечения срока действия документа. Обязательным остается прохождение медицинского осмотра. Можно также на основании заявления обменять водительское удостоверение до истечения срока его действия. Изменения приняты в закон «О безопасности дорожного движения». Законопроект был инициирован Президентом ПМР Вадимом Красносельским.
«К нам поступали в Комитет обращения и от родителей, и от самих военнослужащих. В связи с этим депутатами Комитета была направлена инициатива, для того чтобы на тех факультетах, где нет заочного отделения, была предоставлена возможность таким военнослужащим продолжить обучение. Мы считаем, что это справедливо и, конечно, поможет ребятам одновременно со службой получить специальность», – отметила заместитель Председателя Верховного Совета, глава Комитета по законодательству Галина Антюфеева.
По данным Приднестровского госуниверситета, заочной или вечерней формы обучения нет, например, на медицинском факультете, на некоторых специальностях филологического и естественно-географического факультетов, физико-технического института. Принятые нормы, прописывающие возможность обучаться по индивидуальному плану, вступят в силу с 1 сентября.
Спортсмены во время прохождения военной службы могут продолжать участвовать в международных соревнованиях и получать за это зарплату и командировочные выплаты. Такие новшества Верховный Совет прописал в законе «О статусе военнослужащих». Раньше из-за ограничения заниматься спортивной деятельностью многие спортсмены после прохождения военной службы по призыву не возвращались в спорт высших достижений, отмечали авторы изменений – Галина Антюфеева, Григорий Дьяченко и Олег Петрик.
В Приднестровье упростили получение приднестровского гражданства детьми. Раньше для того, чтобы несовершеннолетний мог приобрести приднестровское гражданство, необходимо было ходатайство обоих родителей, являющихся гражданами ПМР. Теперь по предложению депутатов Комитета по законодательству ребенок, проживающий в нашей республике, сможет получить гражданство ПМР, если в паспортный отдел обратится один из родителей. Согласие второго родителя уже не потребуется. Верховный Совет принял изменения в Конституционный закон «О гражданстве ПМР». Депутаты прописали возможность приобретения гражданства ребенком, не только если один из родителей имеет гражданство ПМР, но и в случае приобретения другим родителем гражданства ПМР вместе с ребенком. Согласия в данном случае второго родителя тоже не потребуется.
«В учреждениях исполнения наказания есть комнаты для того, чтобы они находились вместе. Мы продлили еще на год, то есть до 4 лет. Во-первых, это даст возможность находиться ребенку с матерью, не определять его в учреждения, которые предусмотрены для нахождения детей без родителей. Для ребенка очень сложно адаптироваться в таких учреждениях, потому что возраст еще маленький – 3 года», – прокомментировала заместитель Председателя Верховного Совета, председатель Комитета по законодательству Галина Антюфеева.
Принятые изменения также дали право подозреваемым и обвиняемым на дополнительные свидания с ребенком до 14 лет, уже предусмотренные Уголовно-исполнительным кодексом для осужденных. Кроме этого, депутаты прописали возможность подозреваемой или обвиняемой женщине, а также мужчине, если он является единственным родителем, получить до 2 дополнительных свиданий в месяц с ребенком до 14 лет – в выходные и праздничные дни.
В приднестровском законодательстве прописали конкретные критерии, которые должен учитывать суд для применения условно-досрочного освобождения осужденных. Приняты соответствующие изменения в законодательство, инициированные Прокурором ПМР Анатолием Гурецким и заместителем Председателя Верховного Совета Галиной Антюфеевой по поручению Президента ПМР Вадима Красносельского. Перед тем, как внести изменения, проводились совещания при Прокуроре ПМР и на площадке Верховного Совета совместно со всеми заинтересованными ведомствами. Изучалось, каким образом необходимо отрегулировать нормы, чтобы подход при рассмотрении УДО был одинаковый.
Корректировка норм Кодекса об админправонарушениях
В Кодексе об административных правонарушениях депутаты уточнили нормы, касающиеся наступления административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управлять автомобилем (за исключением учебной езды) или лишенному прав (п.3 ст. 12.7 КоАПа). Введен такой квалифицирующий признак, как заведомость. Таким образом штраф в размере 50 РУ МЗП (920 рублей) грозит за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав. Изменения в КоАП инициировали парламентарии Галина Антюфеева, Олег Петрик и Григорий Дьяченко.
За несоблюдение знака о запрете остановки или стоянки прописан отдельный штраф 10 РУ МЗП (184 рубля). А если под запрещающим знаком есть табличка «Работает эвакуатор», то при отсутствии водителя машину отправят на штрафстоянку. До сих пор такие таблички не устанавливались, и у сотрудников ГАИ возникали вопросы, можно ли эвакуировать автомобиль. Изменения по предложению Президента внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
У Счетной палаты появились полномочия составлять административные протоколы за воспрепятствование проведению проверок (статья 17.8 КоАП). Депутаты Верховного Совета приняли изменения в Кодекс об административных правонарушениях для оперативности принятия мер реагирования. Инициировали изменения в КоАП депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева, Григорий Дьяченко, Олег Петрик и Степан Степанов.
Законодательно разрешено использование нацистской или экстремистской символики в учебных и просветительских целях, но при условии, что нацизм и экстремизм осуждаются и не пропагандируются. Внесены изменения в Кодекс об админправонарушениях, для того чтобы под нарушение закона не могли попасть показы всех документальных и художественных фильмов, в том числе военной кинохроники, а также иллюстрации книг, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев, где используется нацистская атрибутика или символика в общем контексте истории Великой Отечественной войны.
Закон об органах внутренних дел
Принят новый закон «Об органах внутренних дел ПМР», направленный на рассмотрение Президентом ПМР. Закон определяет статус сотрудников внутренних дел, а также кадетов. Закрепляются законодательные основы госслужбы в аварийно-спасательных формированиях и в подразделениях противопожарной службы как самостоятельных видов государственной службы ПМР.
«Новый закон определил, что служба в органах внутренних дел относится к правоохранительной службе. На законодательном уровне четко определен порядок поступления на службу, порядок увольнения со службы. Определены лица, уполномоченные на принятие решений по увольнению и т.д. Также четко определены полномочия Президента по установлению каких-либо особенностей прохождения службы сотрудников органов внутренних дел», – пояснил официальный представитель МВД Радион Чеботарь.
Новый закон прописывает антикоррупционную составляющую в работе органов внутренних дел. Раньше это прописывалось на подзаконном уровне. Соответственно новый закон повышает уровень ответственности сотрудников и дает возможность применять меры дисциплинарного характера за нарушение коррупционных норм, пояснил Радион Чеботарь.
Закон «О милиции», которому около 30 лет, продолжит действовать в правовом поле республики вместе с новым законом «Об органах внутренних дел ПМР».
Юридические лица, как и физические лица, могут обращаться в Конституционный суд для защиты своих прав. Законопроект в отношении юрлиц был инициирован Председателем Верховного Совета Александром Коршуновым и его заместителем Галиной Антюфеевой. Изменения и дополнения внесены в Конституционный закон «О Конституционном суде ПМР».
Внедрение электронной системы судопроизводства
В Приднестровье будут внедрять новую электронную систему судопроизводства. В весенней сессии Верховный Совет ПМР принял постановление, согласно которому будет разработана государственная целевая программа по внедрению Единой автоматизированной системы «Электронное судопроизводство в Приднестровской Молдавской Республике». Цель – улучшить качество работы судебной системы, свести к минимуму возможные расхождения в судебной практике.
«Аналогичная автоматизированная система электронного судопроизводства имеется в Российской Федерации, и она доказала свою эффективность. В короткие сроки информация доступна для населения и обмена документами, что упрощает работу судов и, конечно, в интересах граждан получение той или иной информации», – отметила заместитель Председателя Верховного Совета, председатель Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева.