Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья предлагает общественности республики принять участие в обсуждении пакета законодательных инициатив, разработанных специалистами ведомства.
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР подготовило и вынесло на общественное обсуждение законопроект «Об обращении с животными в Приднестровской Молдавской Республике».
Законодательная инициатива определяет принципы обращения с животными, правила их выгула, содержания, использования, отлова, регламентирует функционирование приютов и гостиниц для животных и другие подобные вопросы.
Ознакомиться с текстом законопроекта можно на официальном сайте ведомства. Комментарии, предложения, замечания принимаются до 12 августа 2024 года на электронную почту minagro@ecology-pmr.org.