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В Болгарии взорвались 3 склада с пиротехникой

В Болгарии взорвались 3 склада с пиротехникой
Источник изображения: 24tv.ua

Вблизи города Элин Пелин в Софийской области Болгарии произошли взрывы на трех складах пиротехники. Властям пришлось эвакуировать людей, которые живут в окрестностях города.

Вблизи города Элин Пелин в Софийской области Болгарии произошли взрывы на трех складах пиротехники. Властям пришлось эвакуировать людей, которые живут в окрестностях города, сообщает 24tv.ua.

Информации о качестве воздуха пока нет. Но жителям области все же посоветовали закрыть окна.

В результате взрывов на складах пиротехники есть пострадавшие

Инцидент произошел вечером 25 июля. В городе объявили чрезвычайное положение. Пришлось эвакуировать людей, которые живут вблизи охваченных огнем складов.

Исполняющий обязанности премьер-министра Димитар Главчев уточнил, что военная техника ожидает заезда на место для эвакуации раненых. Из-за непрекращающихся взрывов пожарные и медики не могут попасть на территорию складов.



  • Сегодня, 10:32
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