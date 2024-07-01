Вблизи города Элин Пелин в Софийской области Болгарии произошли взрывы на трех складах пиротехники. Властям пришлось эвакуировать людей, которые живут в окрестностях города.
Вблизи города Элин Пелин в Софийской области Болгарии произошли взрывы на трех складах пиротехники. Властям пришлось эвакуировать людей, которые живут в окрестностях города, сообщает 24tv.ua.
Информации о качестве воздуха пока нет. Но жителям области все же посоветовали закрыть окна.
В результате взрывов на складах пиротехники есть пострадавшие
Инцидент произошел вечером 25 июля. В городе объявили чрезвычайное положение. Пришлось эвакуировать людей, которые живут вблизи охваченных огнем складов.
Исполняющий обязанности премьер-министра Димитар Главчев уточнил, что военная техника ожидает заезда на место для эвакуации раненых. Из-за непрекращающихся взрывов пожарные и медики не могут попасть на территорию складов.