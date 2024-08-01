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Полиция РМ расследует дела о публикации непристойных изображений девушек в Telegram

Полиция РМ расследует дела о публикации непристойных изображений девушек в Telegram
Источник изображение: medialeaks.ru

Национальная полиция возбудила несколько уголовных дел, связанных с аккаунтом Telegram, публикующим непристойные изображения девушек и женщин из Республики Молдова.

По словам властей, инициирован ряд процессуальных и следственных мероприятий, в том числе при поддержке международных партнеров, передает noi.md.

Хотя полиция неоднократно просила администраторов платформы Telegram заблокировать учетную запись и предоставить информацию о причастных к этому людях, они не получили никакого ответа, и соответствующая учетная запись продолжает действовать.

Первый официальный запрос от властей Молдовы был отправлен в июне этого года, но Telegram пока не предоставил никакого ответа. Несмотря на эту ситуацию, Национальная полиция продолжает расследование и призывает потерпевших сотрудничать с властями для содействия расследованию.

Полиция обращается ко всем людям, которых затронули эти действия, с просьбой связаться с властями и предоставить информацию, которая могла бы способствовать выяснению дела и привлечению к ответственности виновных.
  • Сегодня, 10:08
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