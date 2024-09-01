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Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждён к тюремному заключению

Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждён к тюремному заключению
Фото: РИА Новости/источнитк:rbc.ru

Доказательства, собранные следственными органами Управления СК г. Бендеры, суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора 43-летнему мужчине, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 132 УК ПМР (совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцати лет, без применения насилия), передает пресс-служба Следственного комитета республики.

Как ранее сообщалось на сайте, мужчина через социальную сеть «Вконтакте» под вымышленным женским именем познакомился с двумя несовершеннолетними - 12-13 лет. В ходе длительного общения с каждой из них, путем неоднократной переписки, в период с осени 2020 до весны 2021 года, обманным путем, завладел фотографиями интимного содержания одной и второй девочки. Проводил с ними циничные беседы на сексуальные темы.

Шантажируя одну из несовершеннолетних распространением её интимных фотографий, осуществлял психологическое давление с целью совершения с ней иных действий сексуального характера. Мама данной девочки, заметила подавленное состояние дочери, вывела её на откровенный разговор и дозналась о причине. После чего заявила о преступлении в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время оперативные сотрудники МГБ ПМР установили человека, скрывавшегося под вымышленным именем. К тому моменту он выехал за пределы Приднестровья. По возвращению, 24 марта 2024 года, мужчину сразу задержали.

Свою вину он признал и полностью согласился с предъявленным ему обвинением. В судебном заседании заявил ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства – в особом порядке.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 7 месяцев в исправительной колонии общего режима.
  • Вчера, 11:00
  • DTV
  • Просмотров: 114
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