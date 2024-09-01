Новые правила для ручной клади, которые вступят в силу на всех аэропортах Европейского Союза, начиная с воскресенья, 1 сентября текущего года.
Так, вновь вводится обязательное требование транспортировки жидкостей в упаковках объемом не более 100 миллилитров, передает noi.md ссылаясь на euronews.ro.
Комиссия временно вводит ограничения на контроль жидкостей в аэропортах ЕС, которые используют определенный тип систем обнаружения взрывчатых веществ для ручной клади, известный как EDSCB. Эти меры принимаются в ответ на технические проблемы с данным типом оборудования.
Комиссия описывает меры как «временные», но не указывает, когда они будут отменены.
Кроме того, в ближайшем будущем возможно введение стандартных размеров для ручной клади.
Последнее поколение сканеров позволяет пассажирам перевозить электронные устройства и жидкости без ограничений по количеству, однако Европейская комиссия ставит под сомнение их надежность и требует временного возврата к прежней модели.
Технология C3 EDSCB, как называются эти усовершенствованные сканеры, показывает трехмерные изображения высокого разрешения содержимого багажа при сканировании КТ и может легко обнаружить взрывчатые вещества во всех типах косметики, жидкостей или электронных устройств, отмечает digi24.
Таким образом, пассажирам не нужно открывать чемоданы или вынимать часть своих вещей, что может привести к задержкам; им нужно только пройти через металлоискатель.