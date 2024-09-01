Традиционно в сентябре в ходе заседания высшего органа исполнительной власти на обсуждение выносят разработанный проект республиканского бюджета на следующий год. Над его формированием Правительство активно работало последние несколько месяцев.
«Безусловно, этот проект очень тяжелый с точки зрения рассматриваемых параметров. Поэтому вынесению этого проекта предшествовала определенная работа, направленная на рационализацию всех расходов», – открывая заседание, отметил Глава Правительства Александр Розенберг.
Как сообщает пресс-служба Правительства, основные параметры и направления главного финансового документа на 2025 год представила заместитель Председателя Правительства – министр финансов Алена Рускевич. Разработанный Бюджет-2025 полностью нацелен на реализацию задач, определенных Стратегией развития Приднестровья до 2026 года. В следующем году, как и в предыдущие периоды, в среднесрочной перспективе сохранится ряд рисков, которые смогут оказать сдерживающее и ограничивающее влияние на развитие промышленных предприятий. Учитывая различные исходы, на протяжении 12 месяцев следующего года управление госфинансами будет осуществляться в зависимости от инфляционных процессов и экономического состояния.
Как и в предыдущие периоды, главный финансовый документ на 2025 год сохранит тенденцию социальной ориентированности. Продолжится курс высокого уровня финансирования социально защищенных расходов – отплата труда, выплаты пенсий, пособий, материальной помощи и прочее.
После утверждения членами Правительства проекта Бюджета на следующий год, документ в ближайшее время будет направлен для изучения в Верховный Совет. Дальнейшая работа над ним пройдет в тесном взаимодействии с парламентским корпусом.
Планируемые доходы бюджета
Уровень доходов консолидированного бюджета в 2025 году незначительно прирастет. Предположительно на 1,6% в сравнении с плановыми показателями текущего года. Наибольший удельный вес поступлений госказны придется на налоговые сборы.
«Параметры доходов на 2025 год строились исключительно на анализе информации, которую предоставляют налогоплательщики и с учетом тенденций 2024 года. Ни остатки, ни перевыполнения 2024 года не учитывались в проекте Бюджета на следующий год», – пояснила Алена Рускевич.
Ожидаемые расходы бюджета
Основными задачами при формировании расходной части государственного бюджета на 2025 год, как доложила министр финансов Алена Рускевич, являлось приведение расходов в соответствии с его реальными возможностями. Так, на основании ежегодно сохраняющейся низкой обеспеченности бюджета расходная часть представленного законопроекта сформирована с учетом макроэкономических и макробюджетных параметров на следующий финансовый год, динамики плановых и фактических бюджетных показателей за ряд предшествующих лет. При этом учитывались изменения, влияющие на расчетные параметры.
В расходной части бюджета 2025 года доля социально защищенных статей составляет большую часть – почти 70%. Приоритетными сферами для государства остаются образование, здравоохранение, а также социальная защита и гарантии населения, включая своевременную и в полном объеме выплату заработных плат, стипендий, пенсий, пособий. Увеличение расходов по данным статьям бюджета обусловлено, в основном, ростом оплаты труда работникам сферы образования и социальной защиты на 25% с 1 февраля 2024 года, а также работников сферы здравоохранения с 1 апреля 2024 года с учетом необходимости увеличения объемов финансирования в 2025 году из расчета на двенадцать выплатных месяцев 2025 года. Также проектом предусмотрено увеличение уровня заработных плат работников УНО городов и районов на 25% с 1 января 2025 года.
В целом, ввиду совокупного сокращения возможностей бюджета общую сумму расходы планируется сократить на почти 5% в сравнении с 2024 годом. В основном будут уменьшены объемы финансирования по прочим расходам, не отнесенным к социально защищенным. Сокращение коснулось всех без исключения прочих направлений расходов.
Параметры местных бюджетов также предложено сократить в целях обеспечения сбалансированности бюджета. Данный аспект вызвал массу вопросов у ряда глав государственных администраций. Проблема в том, что в некоторых районах недостаточно лимитов на приобретение годовой потребности ГСМ, на цели благоустройства и иные не социальные направления. По мнению глав госадминистраций, решением может стать перераспределение тех средств, которые позволили перевыполнить плановые показатели доходных статей местных бюджетов в 2024 году.
Как пояснил Премьер Александр Розенберг, получить дополнительные средства местным бюджетам помогли в том числе введенные ранее меры господдержки для промышленных предприятий, а также изменение подходов в сфере налогообложения предпринимательской деятельности. За счет этих дополнительных источников удалось поднять заработную плату сотрудникам в отдельных секторах, включая бюджетную сферу.
«Сокращение расходов бюджета – вынужденная мера. Экономия бюджета нацелена на то, чтобы мы доходами смогли обеспечить планируемые расходы», – подчеркнул Александр Розенберг.
«После того, как мы 1 января 2025 года, будем точно понимать какие у нас сформировались остатки на счетах республиканского и местных бюджетов, в первую очередь подготовим законодательную инициативу, в рамках которой будем предлагать, чтобы за счет остатков компенсировать и обеспечить финансирование недостающих расходов в полном объеме», – констатировал Премьер.
Вместе с тем, в бюджете запланировано порядка 40 млн рублей на реализацию государственных целевых программ в сфере здравоохранения.
Планируемый объем финансирования ГЦП в сфере соцзащиты составляет 18 млн рублей. Основное направление – обеспечение жильем детей-сирот, планируется покупка 61 помещения.
Что касается программ развития, было отмечено, что несмотря на ограниченность финансовых ресурсов государства в сложных экономических условиях, функционирование ряда Целевых фондов продолжится. Общий объём финансирования целевых бюджетных фондов сложился на уровне 657 млн. рублей. Проектный размер ФКВ на следующий год составляет 250 млн рублей. Финансирование мероприятий Дорожного фонда предложено в сумме 274 млн рублей.
В рамках Фонда развития предпринимательства продолжатся мероприятия по субсидированию части процентных ставок со стороны государства по льготным кредитам, предоставляемым организациям приоритетных отраслей, предусмотрено и финансирование государственной целевой программы по поддержке и развитию туризма.
В рамках Фонда развития мелиоративного комплекса в следующем году планируется продолжить мероприятия по восстановлению и ремонту объектов мелиоративного комплекса республики, а также сохранится государственная поддержка сельхозпроизводителям по оплате потребленных услуг централизованного водоснабжения на цели орошения. Важно отметить, что тариф для сельхозпроизводителей останется неизменным – 0,64 руб.
Из Фонда поддержки сельского хозяйства планируется выделение целевых дотаций по объемам сдачи молока собственного производства на промышленную переработку, а также субсидирование части затрат на покупку племенного крупного рогатого скота молочного направления.
В проекте предусмотрены и средства на государственную поддержку молодых семей на цели приобретения жилья молодым семьям из Фонда поддержки молодежи.
Говорили и о коммунальных услугах. В части возмещения льгот по жилищно-коммунальным услугам и связи предусмотрено порядка 112 млн на данные цели. В сравнении с 2024 годом рост расходов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений составит 16 млн рублей. При этом, будет достигнуто сокращение по финансированию расходов коммунальных услуг в бюджетной сфере за счет экономии и рационального использования энергоресурсов. Глава профильного ведомства обратила внимание на то, что тарифы для населения останутся неизменными, объем средств для компенсации данной господдержки составляет более 280 млн рублей.
В продолжении данной темы был представлен и проект бюджета Единого государственного фонда социального страхования на 2025 год. Как отметил докладчик, основной задачей расходования средств бюджета Фонда в 2025 году, как и прежде, будет являться своевременное финансирование выплаты пенсий, пособий и компенсаций, а также мероприятий по социальной защите и социальному обслуживанию населения республики.
В 2025 году запланировано доходов в сумме более 2,4 млрд рублей. В сравнении с 2024 годом увеличение составляет более 1 млн рублей. Большая часть данной статьи бюджета ЕГФСС приходится на налоговые поступления, они составляют 85% от общего размера.
Что касается расходов, то в следующем году их предположительный размер закреплен на уровне 2,5 млрд рублей. На цели пенсионного обеспечения направят более 2,2 млрд рублей, что на 44 млн рублей больше показателей 2024 года. Расходы по осуществлению основных функций бюджета по государственному социальному страхованию в 2025 году составят 192 млн рублей, на страхование от безработицы – 9,7 млн рублей. Также будут осуществляться выплаты по ряду других пособий.
Стоит отметить, что размер выплат по всем пособиям останется на уровне 2024 года.