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Трюк, который поможет остановить кровотечение за 10 секунд


Трюк, который поможет остановить кровотечение за 10 секунд

Это может произойти когда угодно: во время приготовления пищи, работ в саду, ремонта или на пикнике… Порез — штука не смертельная, конечно, но очень неприятная.
Первое, что приходит на ум, — это скорее найти что-то подходящее, чем можно перевязать рану. Но даже в этом случае кровь будет продолжать течь. «Так Просто!» знает натуральное средство для мгновенной остановки кровотечения.

Обычная паприка обладает невероятными коагуляционными свойствами (способностью свертывать кровь). Эту специю можно найти на любой кухне.
Процедура довольно проста: просто посыпь ранку порошком паприки и прижми тканью. Кровотечение остановится в кратчайшие сроки. Также паприка обладает противомикробными свойствами и не позволит инфекции попасть на поврежденный участок.
Этот способ может существенно помочь, когда доступ к аптечке ограничен: в экстремальных условиях или походе, например. Так что, отправляясь осваивать неизведанные территории и покорять новые вершины, прихвати с собой пакетик молотой паприки: и пищу приправить можно будет, и первую помощь оказать!
  • Сегодня, 07:49
  • DTV
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