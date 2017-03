play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Трюк, который поможет остановить кровотечение за 10 секунд Категория: Все о доме





Это может произойти когда угодно: во время приготовления пищи, работ в саду, ремонта или на пикнике… Порез — штука не смертельная, конечно, но очень неприятная.

Первое, что приходит на ум, — это скорее найти что-то подходящее, чем можно перевязать рану. Но даже в этом случае кровь будет продолжать течь. «Так Просто!» знает натуральное средство для мгновенной остановки кровотечения.



Обычная паприка обладает невероятными коагуляционными свойствами (способностью свертывать кровь). Эту специю можно найти на любой кухне.

Процедура довольно проста: просто посыпь ранку порошком паприки и прижми тканью. Кровотечение остановится в кратчайшие сроки. Также паприка обладает противомикробными свойствами и не позволит инфекции попасть на поврежденный участок.

