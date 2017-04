play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 СОБАЧИЙ ШУМ Категория: Наши репортажи



Приют для животных в Бендерах. Что будет дальше?



В Бендерский горсовет и госадминистрацию поступили жалобы от жителей города, связанные с расположенным на микрорайоне «Ленинский» приютом для животных. Этим горожанам мешает шум собак, и они требуют , чтобы приют здесь закрыли и перенесли в другое место.

6 апреля "Центр помощи животным", посетила рабочая комиссия госадминистрации по вопросу переноса питомника для содержания животных по ул. Коммунистической.

В состав комиссии вошли представители госадминистрации, депутаты городского Совета, председатель Союза общественных организаций г. Бендеры, экологи, врачи и эпидемиологи, представитель общественности и другие специалисты.











Не равнодушным к этой проблеме оказался и депутат Верховного Совета ПМР Сергей Ханкевич.



На встречу пришли местные жители, чьи подписи были собраны против работы приюта на микрорайоне. С другой стороны, поддержать единственный в городе приют, в котором на данный момент содержатся порядка двухсот особей, пришли волонтёры и неравнодушные жители и гости города.

Противостояние началось ещё за пределами территории приюта.







Члены комиссии затребовали у руководителя общественной организации "Центр помощи животным" Ирины Плаговой все документы подтверждающие законность существования приюта. Надо отметить, что этот вопрос поднимается часто на заседаниях профильной депутатской комиссии и каждый раз выясняется то, что питомник существует законно. Так из-за чего возник спор?







Бендерский приют для животных, созданный городским Центром помощи животным, функционирует с 2010 года . Приют создавали как руками, работающих на благо животных, добровольцев, так и при помощи сердобольных горожан, жертвовавших на обустройство приюта кто что мог — деньги, лекарства, стройматериалы, корма, посуду, сетку для клеток, доски, ветошь, а то и просто оказывавших физическую помощь в уборке и благоустройстве территории и уходе за животными.

Когда Министерством сельского хозяйства территория на окраине микрорайона, где ранее размещались конюшни, была предоставлена в аренду Центру помощи животным, она была в таком состоянии, что, казалось, обустроить ее при имеющихся средствах и возможностях нереально. Это была самая настоящая мусорная свалка, заросшая бурьяном, с полуразрушенными строениями на территории. Сегодня это место, где есть вольеры и будки для собак, клетки для кошек, прооперированных и больных животных, операционная и постоперационная, манежи для щенков Все это располагается на чистой, ухоженной территории.

Работа по обустройству приюта проведена огромная, к ней подключались взрослые и дети, школьники и воспитанники детдома, представители общественных организаций и рядовые горожане, коммерсанты и пенсионеры, бендерчане и гости города. И средства, и силы в это дело были вложены большие.

Работники Центра помощи животным при помощи спонсоров провели в приют водопровод, канализацию и электричество, подключили газовую плиту, выложили кафелем помещения медицинского назначения, отремонтировали крышу, подлатали стены, своими руками соорудили вольеры, клетки и собрали будки.

В настоящее время здесь содержатся около 200 животных — щенки и котята, у которых есть шанс обрести хозяев, животные на передержке после стерилизации, животные-инвалиды, которых невозможно пристроить. Волонтеры приюта отвозят свои подопечных в Тираспольскую ветклинику на операции кастрации и стерилизации, оказывают им послеоперационный уход, кормят, обучают, регулярно проводят благотворительные акции и поиск для животных хозяев.

Члены рабочей комиссии задавали много вопросов о работе приюта, а руководитель Центра помощи животным Ирина Плагова отвечала на них.







В госадминистрации разработали комплексную программу регуляции численности бродячих животных. Бездомных собак предлагают отлавливать и помещать в пункт передержки, носителей болезней будут отбраковывать, а часть здоровых животных — стерилизовать. К Председателю Бендерского городского совета у волонтеров тоже возникли вопросы и не только по новой программе.

Видео 4 (диалог председателя городского совета с волонтером приюта)

Около часа комиссия знакомилась с работой Центра помощи животным. После чего, председатель комиссии, заместитель государственной администрации по жилищно-коммунальным вопросам и строительству Павел Михеев и его коллеги вышли к ждущим их людям.







Члены комиссии уехали заседать и искать "Соломоново решение" в стенах госадминистрации Бендер. Волонтеры вернулись к питомцам приюта. Стороны обменялись мнениями на повышенных тонах. Что будет с приютом и какое будет решение комиссии? - вопрос ближайшего времени.





Интервью Полина Арнаут, председатель общественной экологической организации "Эйкумена"



Среди неравнодушных к судьбе Центра помощи животным, были не только бендерчане, их приехали поддержать некоторые жители Тирасполя.





Интервью Лилина Шилина, житель г. Тирасполь



Руководитель Центра помощи животным, Ирина Плагова поделилась своим видением происходящего.







Свое мнение решил высказать председатель Бендерского горсовета. Его взгляд отличается от точки зрения руководителя общественной организации.







Название комиссии звучит так: " Комиссия по вопросу переноса питомника по содержанию животных по ул. Коммунистической". Похоже, что акцент в решении этого вопроса уже сделан. Осталось понять: кто от этого и что выиграет?





