Вспоминаются слова из произведения классика, когда анализируешь состояние приднестровской экономики. Смотрите: в мире твориться черт знает что. Нефть растет в цене. Для России это выгодно. Она завязана на нефтяной бюджет. Невыгодно потребителям. В Молдове уже сообщили, что цена на топливо в ближайшее время прыгнет вверх. Учитывая некоторые обстоятельства, привязанность экспортно-импортных операций к Кишиневу, Приднестровью, сегодня все тяжелее осуществлять независимое ценообразование. Рано или поздно цена на топливо здесь начнет подниматься. Один скачок уже произошел. И хотя власти, что есть сил, пытаются держать уровень цен ниже молдавских, курс приднестровского рубля, сравнявшегося с молдавским леем, настойчиво подсказывает нам, что скоро грядут перемены.

Несмотря на предвыборные обещания, курс валют в непризнанной республике изменился порядка на 40%.И не в пользу главного платежного средства ПМР. Цены автоматически отреагировали. Пенсии и зарплаты бюджетников "усохли". Поэтому народ с настороженностью слушает вести с экономических фронтов. Последний рубеж власти пока удерживается - это тарифы на коммунальные услуги. Именно это позволяет говорить, что инфляция в республике не превышает критических отметок.

Судя по всему, нас ожидает еще один рывок цен на топливо, а вполне возможно, и новый курс валют.

Уж полночь близится...

P.S. ...Герман появился...





Начнется интервенция! Валютная...

Как отмечается в пресс-релизе Центробанка, необходимость дальнейшей девальвации приднестровского рубля обусловлена прогнозируемым отрицательным сальдо счёта текущих операций платёжного баланса (т. е. при импорте товаров из Приднестровья будет выводиться больше валюты, чем поступать при экспорте), а также прогнозными оценками в странах – основных торговых партнёрах ПМР по инфляции и девальвации их собственных нацвалют.

По словам председателя ПРБ Владислава Тидвы, небольшое ослабление рубля призвано не допустить в Приднестровье дефицита иностранной валюты.

«При установлении целевого значения по обменному курсу мы исходили из двух ключевых факторов. Первый – это конкурентоспособность наших производителей и второй – это сбалансированность валютного рынка. Это то, что позволит хозсубъектам и населению получить свободный доступ к иностранной валюте», – отметил руководитель Центробанка в беседе с корреспондентом ПГТРК.

Главным инструментом поддержания курса рубля на заданном уровне станут валютные интервенции, отмечается в пресс-релизе. При этом интервенции на наличном рынке Центробанк начнёт, по словам Владислава Тидвы, уже с пятницы.



Комментарий от редакции: P.S. Возникает ряд вопросов: Почему валютные интервенции не были проведены еще раньше? Во всяком случае об этом не сообщалось. Да и если предположить, что дефицит валюты сохранится, то что тогда? Есть план действий у нашего ПРБ? Почему молчат депутаты, где их точка зрения?

