Dnestr.TV

 
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Они думают, что мы другие.

Они думают, что мы другие.

Они думают, что мы другие.

Они думают, что мы другие.

Они думают, что мы другие.

На импровизированной сцене в Тираспольском реабилитационном центре для детей и молодежи с ограниченными возможностями (ОСОРЦ) прошла последняя репетиция социального театра -форума. Театральная труппа небольшая - всего девять волонтеров-студентов, которые не являются профессиональными актерами. Эту постановку в ближайшем будущем увидят школьники в нескольких общеобразовательных учреждениях Приднестровья, где уже частично применяется инклюзивное образование.

Прежде чем выйти с театральным представлением к школьникам, постановку показали и обсудили с студентами, которые в будущем станут учителями и педагогами.

Тема четырёхминутной постановки, как будто вырвана из действительности, показывает происходящие в жизни ситуации дискриминации и клеймения детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Действие происходит на уроке в обычной, неспециализированной школе, которую посещают Лиля и Гоша - дети, которые подвергаются своими одноклассниками дискриминации из-за проблем со здоровьем.



Особенность подобных социальных театров в том, что зритель становится не просто наблюдателем, а активным участником происходящего на сцене, благодаря возможности вмешаться в действие и изменить ход постановки.


Они думают, что мы другие.

Они думают, что мы другие.

Социальный педагог Кишиневского центра для детей и молодежи с физическими недостатками Наталья Матей, которая предложила зрителям дать собственные решения показанным на сцене ситуациям, утверждает, что такой социальный театр-форум прекрасно помогает обратить внимание публики на проблему дискриминации и клеймения. Подобные сценки помогают ребятам почувствовать себя в роли своих сверстников, которые страдают от клеймения.

Они думают, что мы другие.



Главную роль в социальных театрах играет зритель, который активно включается в происходящее на сцене и предлагает собственные решения.
Сказать "Стоп!" во время репетиции спектакля смогли будущие педагоги. Кто- то из них становился учителем в постановке , а кто- то учеником, который предлагал изменить отношение к сверстникам с особыми образовательными и жизненными потребностями.


Они думают, что мы другие.

Они думают, что мы другие.

Они думают, что мы другие.

Они думают, что мы другие.

Зрители, став актёрами, предлагали собственные решения проблемам дискриминации и приводили свои примеры толерантности. Все они пришли к выводу, что одноклассники должны принимать главных героев постановки Лилю и Гошу такими, какие они есть, а преподавателю не следует проявлять терпимость к фактам дискриминирующего отношения.

В Приднестровье стараются постепенно вовлечь в образовательный процесс в обычной, неспециализированной школе детей с разного рода проблемами здоровья – умственного или физического. Приучать к новым условиям нужно не только их, но и тех детей, кто не знает о том, что существуют их сверстники, не такие как они, с особыми образовательными и жизненными потребностями, либо знают, но никогда с ними не общались, либо того хуже – относятся к ним с пренебрежением. На самом деле вопрос стоит шире, и подход здесь должен быть комплексным. И к ситуации надо адаптировать не только детей, но и взрослых людей – родителей, педагогов и общество в целом.



Совсем скоро постановку социального театра увидят школьники в общеобразовательных школах Приднестровья. Юные зрители получат возможность почувствовать себя актерами, а исполняя роль, они могут предложить собственное решение проблеме дискриминации. Подобные театры служат своего рода инструментом для изменения общества.

Спектакли организуются Ассоциацией Keystone Human Services International Moldova в рамках Проекта "Социальные услуги, оказываемые людям с ограниченными возможностями для поддержания мер по укреплению доверия между обоими берегами Днестра"

Они думают, что мы другие.

Они думают, что мы другие.

Они думают, что мы другие.

"В показанной постановке детям легко понять призыв к толерантности и недискриминации. Подросткам предложат стать актёрами в этом спектакле, и тем самым ребят учат, как вести себя, если кто-то подвергается дискриминации. Когда им предлагают сыграть роль человека, подвергающегося дискриминации и сформулировать свои решения для борьбы с таким явлением, то они лучше понимают ключевую идею спектакля" - рассказывает Лина МАЛКОЧ, тренер социального театра- форума, представитель Ассоциации Keystone Human Services International Moldova

Они думают, что мы другие.



Доцент кафедры "Основы специальной педагогики и психологии" ПГУ им. Т.Шевченко, Зинаида НИКОНЕНКО отметила, что: "Театр, который только поднимает социальные проблемы, не всегда является социальным. Потому что недостаточно поставить спектакль об особых людях, нужно проводить предварительную и последующую работу на всех уровнях Быть толерантными к людям с ограниченными возможностями - значит не испытывать к ним жалости, а принимать их такими, какие они есть, верить в их потенциал и помогать им в его реализации"

Они думают, что мы другие.



В Приднестровье проживают более 21 тысячи людей с особыми потребностями жизнедеятельности, из которых 1 341 – это дети, не достигшие 18-ти лет. Эти цифры свидетельствуют о масштабности проблемы инвалидности и определяют необходимость принятия на государственном уровне комплекса мер интеграции детей с ограниченными возможностями в образовательную среду.

Реализуемая в Приднестровье государственная социальная политика ориентирована на изоляцию детей с проблемами в развитии в условиях коррекционных учреждений интернатного типа.

Специалисты же отмечают, что отрицательными моментами пребывания ребёнка в данных учреждениях выступают: заниженный уровень получаемого образования, оторванность от широких социальных контактов и семьи, а также низкая востребованность в обществе.
  • Вчера, 15:01
  • DTV
  • Просмотров: 35
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