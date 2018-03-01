Они думают, что мы другие.

На импровизированной сцене в Тираспольском реабилитационном центре для детей и молодежи с ограниченными возможностями (ОСОРЦ) прошла последняя репетиция социального театра -форума. Театральная труппа небольшая - всего девять волонтеров-студентов, которые не являются профессиональными актерами. Эту постановку в ближайшем будущем увидят школьники в нескольких общеобразовательных учреждениях Приднестровья, где уже частично применяется инклюзивное образование.

Прежде чем выйти с театральным представлением к школьникам, постановку показали и обсудили с студентами, которые в будущем станут учителями и педагогами.



Тема четырёхминутной постановки, как будто вырвана из действительности, показывает происходящие в жизни ситуации дискриминации и клеймения детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Действие происходит на уроке в обычной, неспециализированной школе, которую посещают Лиля и Гоша - дети, которые подвергаются своими одноклассниками дискриминации из-за проблем со здоровьем.

Особенность подобных социальных театров в том, что зритель становится не просто наблюдателем, а активным участником происходящего на сцене, благодаря возможности вмешаться в действие и изменить ход постановки.















Главную роль в социальных театрах играет зритель, который активно включается в происходящее на сцене и предлагает собственные решения.

Сказать "Стоп!" во время репетиции спектакля смогли будущие педагоги. Кто- то из них становился учителем в постановке , а кто- то учеником, который предлагал изменить отношение к сверстникам с особыми образовательными и жизненными потребностями.

Социальный педагог Кишиневского центра для детей и молодежи с физическими недостатками Наталья Матей, которая предложила зрителям дать собственные решения показанным на сцене ситуациям, утверждает, что такой социальный театр-форум прекрасно помогает обратить внимание публики на проблему дискриминации и клеймения. Подобные сценки помогают ребятам почувствовать себя в роли своих сверстников, которые страдают от клеймения.Главную роль в социальных театрах играет зритель, который активно включается в происходящее на сцене и предлагает собственные решения.Сказать "Стоп!" во время репетиции спектакля смогли будущие педагоги. Кто- то из них становился учителем в постановке , а кто- то учеником, который предлагал изменить отношение к сверстникам с особыми образовательными и жизненными потребностями.

Зрители, став актёрами, предлагали собственные решения проблемам дискриминации и приводили свои примеры толерантности. Все они пришли к выводу, что одноклассники должны принимать главных героев постановки Лилю и Гошу такими, какие они есть, а преподавателю не следует проявлять терпимость к фактам дискриминирующего отношения.



В Приднестровье стараются постепенно вовлечь в образовательный процесс в обычной, неспециализированной школе детей с разного рода проблемами здоровья – умственного или физического. Приучать к новым условиям нужно не только их, но и тех детей, кто не знает о том, что существуют их сверстники, не такие как они, с особыми образовательными и жизненными потребностями, либо знают, но никогда с ними не общались, либо того хуже – относятся к ним с пренебрежением. На самом деле вопрос стоит шире, и подход здесь должен быть комплексным. И к ситуации надо адаптировать не только детей, но и взрослых людей – родителей, педагогов и общество в целом.

Совсем скоро постановку социального театра увидят школьники в общеобразовательных школах Приднестровья. Юные зрители получат возможность почувствовать себя актерами, а исполняя роль, они могут предложить собственное решение проблеме дискриминации. Подобные театры служат своего рода инструментом для изменения общества.



Спектакли организуются Ассоциацией Keystone Human Services International Moldova в рамках Проекта "Социальные услуги, оказываемые людям с ограниченными возможностями для поддержания мер по укреплению доверия между обоими берегами Днестра"

"В показанной постановке детям легко понять призыв к толерантности и недискриминации. Подросткам предложат стать актёрами в этом спектакле, и тем самым ребят учат, как вести себя, если кто-то подвергается дискриминации. Когда им предлагают сыграть роль человека, подвергающегося дискриминации и сформулировать свои решения для борьбы с таким явлением, то они лучше понимают ключевую идею спектакля" - рассказывает Лина МАЛКОЧ, тренер социального театра- форума, представитель Ассоциации Keystone Human Services International Moldova

Доцент кафедры "Основы специальной педагогики и психологии" ПГУ им. Т.Шевченко, Зинаида НИКОНЕНКО отметила, что: "Театр, который только поднимает социальные проблемы, не всегда является социальным. Потому что недостаточно поставить спектакль об особых людях, нужно проводить предварительную и последующую работу на всех уровнях Быть толерантными к людям с ограниченными возможностями - значит не испытывать к ним жалости, а принимать их такими, какие они есть, верить в их потенциал и помогать им в его реализации"

В Приднестровье проживают более 21 тысячи людей с особыми потребностями жизнедеятельности, из которых 1 341 – это дети, не достигшие 18-ти лет. Эти цифры свидетельствуют о масштабности проблемы инвалидности и определяют необходимость принятия на государственном уровне комплекса мер интеграции детей с ограниченными возможностями в образовательную среду.



Реализуемая в Приднестровье государственная социальная политика ориентирована на изоляцию детей с проблемами в развитии в условиях коррекционных учреждений интернатного типа.



Специалисты же отмечают, что отрицательными моментами пребывания ребёнка в данных учреждениях выступают: заниженный уровень получаемого образования, оторванность от широких социальных контактов и семьи, а также низкая востребованность в обществе.

