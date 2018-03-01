«Вылечит» ли Следственный комитет «болячки» нашего здравоохранения?



О нашей медицине не писал и не говорил только ленивый – чаще всего, конечно же, ругали. И было за что – нищета и убожество нашего государственного здравоохранения (достаточно пройтись по больничным палатам, полежать на больничных койках, заглянуть в больничную столовую, за исключением, разумеется, «редких» VIP-палат) вкупе с низким качеством медицинского обслуживания производило и производит тягостное впечатление. Признаемся, сегодня в области медицины мы отстаем даже от наших ближайших соседей, которых, к слову, тоже не причислишь к числу благополучных и успешных стран – тем не менее, серьезные болезни мы предпочитаем лечить там (в тех же Кишиневе, Одессе, Киеве), родным же медикам доверяемся «по необходимости».



Нынешние проблемы медицины «росли» вместе с республикой - отсутствие на протяжении всех лет ее существования внятной государственной политики в области здравоохранения, перманентное недофинансирование отрасли, боязнь (или нежелание) перемен привели к тому, что мы сегодня имеем – низкий уровень качества медицинского обслуживания на фоне высоких, недоступных для социально уязвимых категорий населения цен на медуслуги, недостаточность современного медоборудования и технологий, катастрофическая нехватка кадров (о «гениях» медицины речь даже не идет, не хватает рядовых медсестер, «узкопрофильных» врачей в поликлиниках, больницах), низкий – на уровне выживания - уровень оплаты их труда, как следствие – проявления коррупции, опутавшей наши медучреждения, словно спрут. Не секрет, наша медицина больна, и ее необходимо лечить. Но как? Рецепт ее лечения «искался» на прошедшей под занавес прошлой недели встрече президента Вадима Красносельского с медицинским сообществом республики, представителями министерств и ведомств, общественных организаций. Но, на мой, возможно, субъективный взгляд, так и «не нашелся». Дальше «диагноза» и «добивания» тяжелобольного дело не дошло. Глава республики жестко критиковал чиновников от медицины за хамское, не подобающее званию врача неэтичное отношение к больным, за «вал» жалоб от населения, поступающих в адрес власти, по поводу некачественного медицинского обслуживания, министр здравоохранения Андрей Гуранда «отбивался», оправдывая нынешнее «болезненное» состояние нашей медицины существующими проблемами – острым дефицитом медперсонала, старением отрасли (более 30% ее сотрудников – это люди пенсионного возраста, которым тяжело работать и психологически, и физиологически), оттоком специалистов за пределы республики по причине низкой заработной платы, невозможностью повышения квалификации медиков, недофинансированием отрасли и так далее.



Главный медик страны, возможно, мог бы (и должен был бы) напомнить еще и о том, что сегодня медицина давно перестала быть бесплатной и нам в этой части надо «переписать» Конституцию, гарантирующую бесплатную медицину, чтобы хотя бы не позориться. Что для того, чтобы выполнить «предвыборные обещания» опять же о бесплатности здравоохранения (помните, «победные» репортажи телевизионщиков в январе – феврале прошлого года о том, что – о,чудо, в стране «установилась бесплатная медицина) ее (медицину) надо финансировать соответственно, иначе медучреждения будут и дальше захлебываться от острой нехватки медпрепаратов, благополучно перекладывая обеспечение ими на больных (сегодня потребности медучреждений в лекарствах финансируется лишь на 13 %). Что наши больницы влачат жалкое существование (особенно сельские), в которых нет нормальных кроватей, тумбочек, не говоря уже о новомодных и современных медицинских «прибамбасах». Что, в конце концов, медицина – есть отражение финансового и



экономического состояния страны, и проблемы медицины – это ее проблемы, которые надо решать комплексно, планомерно, целенаправленно, без «наскоков», и уж тем более, «не втягивать» здравоохранение в орбиту предвыборных обещаний, а если уж и обещать, то – выполнять обещанное.



Но, разумеется, всего этого министр «на камеру» не сказал. Не мог сказать, может быть поэтому он и его коллеги (главврачи медучреждений всей республики) молча снесли «разнос», устроенный им на совещании, ибо хорошо понимают «правила игры» - не знаю, как у вас, но у меня сложилось впечатление, что здравоохранение было выбрано в качестве мальчика для битья именно в этот момент для того, чтобы ослабить градус социального недовольства, назревающего в обществе. А медицина (да простят меня медики) для этой роли подходит как нельзя лучше – обидеть медика может (и, увы, хочет) каждый. В нашей истории нечто подобное уже было – «великий и ужасный» Сталин тоже прибегал к «делу врачей»…



На мысль об этом меня навели принятые на этом «разносном» совещании решения. Ну в самом деле, вы полагаете, что создание Общественного совета при минздраве (даже при его ежемесячных «сходках»), Телефона доверия и повышение воспитательной работы среди студентов медфака смогут решить застарелые проблемы нашего здравоохранения? Я уже не говорю о данном президентом поручении Следственному комитету «реагировать на все жалобы и заводить уголовные дела».

«Если министерство здравоохранения не может, кроме указания, принять иные меры дисциплинарного воздействия к врачам, это будет делать Следственный комитет, МВД, прокуратура, суды, в конечном итоге. Вы сами, уважаемые коллеги [врачи – прим. ред.], сгенерировали это отношение к вам», – жестко «рубил» президент.



Не сомневаюсь, жалобы были и будут, и уголовные дела были, и их будет еще больше (за этим дело не станет, как показывает опыт предыдущего года), но вот вопрос – «вылечит» это нашу медицину, тот ли это рецепт ее лечения? Да, возможно, на время это заставит «зарвавшихся» врачей «испугаться», но, если государство будет вынуждать их «пахать» сутками за две – три тысячи рублей в месяц, я почему-то уверена, что мы потеряем и этих врачей – в России их, кстати, берут на работу с распростертыми объятиями.

А кто может гарантировать, что Следственный комитет не будет использован как инструмент «расправы» с неугодными, более успешными коллегами – написал жалобу, и дело в шляпе. Следственный комитет, может быть, и разберется, и истину восстановит, но сколько нервов и сил будет потрачено на восстановление доброго имени, а осадочек все равно остается. И тут я тоже почему-то уверена, что такие врачи, пройдя через Следственный комитет, тут же постараются покинуть «родину-мачеху». Не случайно бывший приднестровский врач-онколог, ныне успешно врачующий в России, Виталий Огородников в Фейсбуке, в котором «дело врачей» активно обсуждалось, назвал это решение «гибелью приднестровской медицины».



Безусловно, я согласна с президентом в части необходимости «наведения порядка» в здравоохранении, у меня, как у большинства приднестровцев, тоже есть что сказать нашим медикам и нашему государству (нелицеприятного), я солидарна с ним в части того, что все вместе взятые проблемы здравоохранения не дают права врачам халатно относиться к своим прямым обязанностям, что не пациенты платят им такую маленькую зарплату, чтобы срывать на них свое недовольство (в конце концов, идите в профсоюз, требуйте, чтобы он требовал, для чего взносы платите), но я убеждена, что начинать «наводить порядок» надо не с запугивания уголовными делами, а с реформ в отрасли (если нет специалистов для проведения этой работы, пригласите «со стороны» - мы немецких аудиторов уже два года «кормим», значит, и на медицинских «реформаторов» деньги должны найти). С разработки государственной программы поддержки здравоохранения. С разработки законодательства о страховой медицине. Наконец, с разработки законодательной базы об оплате труда работников медучреждений. Зарплата все-таки весомый мотивирующий фактор. Тогда, глядишь, и уголовные дела не придется заводить…



Светлана Здоровец