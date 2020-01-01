Комитет по государственной региональной политике Верховного Совета инициировал слушания, посвященные методам борьбы с неплательщиками за коммунальные услуги. Мероприятие посетил Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник. В слушаниях также приняли участие руководители госадминистраций, местных Советов, предприятий коммунальной сферы, представители ЖСК и ТСЖ.
Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов касаемо разрешения ситуации с должниками. Проблема историческая и требует незамедлительных действий. Имеющиеся меры борьбы не всегда показывают эффект, а введение радикальных требует серьезной проработки, говорили собеседники, сообщается на сайте Министерства экономического развития ПМР.
Заместитель Председателя Правительства озвучил цифры: долг населения составляет свыше 160 млн рублей, из которых больше 100 млн – за коммунальные услуги энергоснабжающих организаций, остальное – долги перед ЖЭК, ТСЖ, ЖСК.
По словам Сергея Оболоника, существующий механизм по борьбе с неплательщиками в недостаточной степени справляется с задачей. Тем не менее, введенные в 2019 году меры показывают результаты.
«Это начисление пени на долги, перевод долга на нового собственника либо погашение. Естественно, любой покупатель квартиры не будет брать ее с обременением, он старается сделать так, чтобы продавец погасил свои долги. Это оказывает свое влияние, плюс наши предприятия очень активно работают со службой судебных исполнителей. Инструментарий достаточно широкий, вплоть до ограничения на право выезда», – отметил глава минэкономразвития.
Вместе с тем граждане могут обратиться за рассрочкой платежа по коммунальным услугам, а тираспольчане, пребывающие в сложной жизненной ситуации (низкий доход и др.) могут получить помощь от госадминистрации на покрытие долгов.
На слушаниях обсуждались радикальные меры, например, ограничение возможности реализовать жилье, т.е. хозяин недвижимости сможет пользоваться жилым помещением, а продать – нет.
«Здесь нужно найти баланс между эффективностью применяемых инструментов и гражданским обществом», – полагает Сергей Оболоник.
Как подчеркнул Вице-премьер, Правительство намерено усилиться в направлении дисциплины взыскания.
«На самом деле долг – не просто платежи сами по себе, это ухудшение коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, где проживают граждане. Это большая проблема, если ее не решать. Иначе жилье изнашивается, а ремонты не успевают проводиться из-за того, что часть граждан ведет себя несознательно или не имеет возможность оплатить услуги. Поэтому мы стараемся принять участие в исправлении ситуации», – подытожил зампред Правительства.