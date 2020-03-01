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Все учебные заведения Молдовы останутся закрытыми до 15 мая

Все учебные заведения Молдовы останутся закрытыми до 15 мая

Минпросвет РМ выпустил приказ, в котором ясно сказано, что срок приостановления учебного процесса в учебных заведениях по всей стране распространяется на все чрезвычайное положение. То есть, в самом пиковом варианте - до 15 мая.

Но - оно может быть сокращено, как понимаете. И тогда, естественно, учебный процесс возобновится раньше, передает kp.md.

Все учебные заведения Молдовы останутся закрытыми до 15 мая
Приказ министерства.

В то же время руководители образовательных учреждений всех уровней - государственных и частных - будут продолжать организовывать учебный процесс дистанционно с использованием коммуникационных технологий. При этом учебный процесс обеспечен внутри образовательных учреждений согласно следующим нормативным документам:

- Методология дистанционного продолжения учебного процесса в условиях карантина для учреждений начального, среднего и старшего звена (утверждена приказом № 351/2020);

- Рамочное положение об организации профессионально-технического образования в период, когда доступ к учебным заведениям ограничен (утвержден приказом № 350/2020);

- Рамочные рекомендации по организации дидактических мероприятий онлайн в системе в высших учебных заведениях при приостановлении учебного процесса в учебных комнатах (утверждено приказом № 366/2020).

Министерство образования, культуры и исследований РМ призывает образовательное сообщество взять на себя ответственность и солидарность в процессах обучения.
kp.md
  • Сегодня, 10:25
  • DTV
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