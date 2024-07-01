Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 одолели команду Англии в финале чемпионата Европы-2021, передаёт sport-interfax.ru
Игра прошла в Берлине.
Все голы состоялись во втором тайме. На 47-й минуте Испания повела в счете благодаря голу Нико Уильямса. Англичане сравняли счет на 73-й минуте, отличился Коул Палмер. Однако на 86-й минуте испанцу Микелю Оярсаблю удалось забить победный гол.
Испания – единственная сборная, набравшая на групповом этапе девять очков из девяти возможных. Она одолела Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).
В 1/8 финала испанцы разобрались с Грузией (4:1), в четвертьфинале взяли верх над Германией (2:1), в дополнительное время, в полуфинале обыграли Францию.
Теперь Испания – самый титулованный участник Евро, триумфатором соревнования она становилась четыре раза.