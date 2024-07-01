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Испания стала победителем Евро-2024

Испания стала победителем Евро-2024
фото: gettyimages

Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 одолели команду Англии в финале чемпионата Европы-2021, передаёт sport-interfax.ru

Игра прошла в Берлине.

Все голы состоялись во втором тайме. На 47-й минуте Испания повела в счете благодаря голу Нико Уильямса. Англичане сравняли счет на 73-й минуте, отличился Коул Палмер. Однако на 86-й минуте испанцу Микелю Оярсаблю удалось забить победный гол.

Испания – единственная сборная, набравшая на групповом этапе девять очков из девяти возможных. Она одолела Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).

В 1/8 финала испанцы разобрались с Грузией (4:1), в четвертьфинале взяли верх над Германией (2:1), в дополнительное время, в полуфинале обыграли Францию.

Теперь Испания – самый титулованный участник Евро, триумфатором соревнования она становилась четыре раза.

  • Вчера, 07:59
  • DTV
  • Просмотров: 116
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