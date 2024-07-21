В рамках подготовки к чемпионату они соревнуются в различных турнирах в Румынии и Молдове. Воспитанник Тираспольской СДЮШОР №3 Даниил Нагорный выступил на кишиневском турнире Cupa Viitorilor Mari Maestri («Кубок будущих гроссмейстеров»). В нем приняли участие 57 спортсменов 7-12 лет, передает телеграмм-канал SportOrbita.
Юные шахматисты (мальчики и девочки) играли в одном турнире по швейцарской системе, награждение проводилось согласно трем возрастным группам. Даниил Нагорный (тренер Галина Сапрыкина) набрал 6,5 очков из 9-ти и занял 2 место в группе U10. Даниил Новак (Рыбница) – на 3 месте.
21 августа – 1 сентября в Праге пройдет молодежный чемпионат Европы (8-18 лет). В нем примут участие Даниил Нагорный, а также тираспольчане Ярослав Золотарёв U8, Дмитрий Губин и Кирилл Гурецкий U14. Чемпионка Молдавии Екатерина Комарницкая U14, к сожалению, в Чехию не поедет.