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Юные шахматисты из Приднестровья готовятся к Чемпионату Европы

Юные шахматисты из Приднестровья готовятся к Чемпионату Европы
Фото: Спортивная орбита

В рамках подготовки к чемпионату они соревнуются в различных турнирах в Румынии и Молдове. Воспитанник Тираспольской СДЮШОР №3 Даниил Нагорный выступил на кишиневском турнире Cupa Viitorilor Mari Maestri («Кубок будущих гроссмейстеров»). В нем приняли участие 57 спортсменов 7-12 лет, передает телеграмм-канал SportOrbita.

Юные шахматисты (мальчики и девочки) играли в одном турнире по швейцарской системе, награждение проводилось согласно трем возрастным группам. Даниил Нагорный (тренер Галина Сапрыкина) набрал 6,5 очков из 9-ти и занял 2 место в группе U10. Даниил Новак (Рыбница) – на 3 месте.

21 августа – 1 сентября в Праге пройдет молодежный чемпионат Европы (8-18 лет). В нем примут участие Даниил Нагорный, а также тираспольчане Ярослав Золотарёв U8, Дмитрий Губин и Кирилл Гурецкий U14. Чемпионка Молдавии Екатерина Комарницкая U14, к сожалению, в Чехию не поедет.
  • Сегодня, 21:03
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