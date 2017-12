play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Иван Бодюл стоит в ряду господарей Молдовы Категория: Наши репортажи



Слова уходят, дела остаются – так оценили коллеги первого секретаря ЦК КПМ результаты его деятельности



3 января 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Бодюла, который руководил Молдовой в должности первого секретаря ЦК Компартии Молдавской ССР в 1961-1980 годах. Ассоциация экс-членов правительства отметила вековой юбилей Бодюловскими чтениями. Люди, чьими усилиями была создана МССР, были приглашены на заседание дочерью Ивана Ивановича Натальей, которая живет в Москве. «Молдавские ведомости» узнали много интересного из жизни человека, который, без преувеличения, создал цветущую Молдавию. Участники чтений поделились личными воспоминаниями о нем. Многие факты были озвучены впервые.



Феноменальная память

«Работавшие в то время, когда Молдавией руководил Бодюл, осознают, что преуменьшить роль этого человека в развитии нашей страны невозможно, - считает председатель ассоциации Виталий Николаевич Олексич, в прошлом министр мелиорации и водного хозяйства МССР. Он отметил феноменальную память Ивана Ивановича.

Бодюл постоянно разъезжал по республике, изучая ситуацию на местах. Помнил каждую мелочь. Бывший работник Кагульского райкома партии Олексич надолго запомнил два приезда Ивана Ивановича: «Он ехал к нам из Леовского района. Я встречал его на границе районов. Ехали полевыми дорогами. Все земли были обработаны. Неожиданно он увидел виноградники, заросшие сорняками. Остановились. Он спросил, почему никто не работает. Я ответил, что виноградники старые и по окончании посевной будут выкорчеваны. Прошел год. Иван Иванович вновь приехал на юг. Я встретил его там же, он хотел ехать в Кагул по той же дороге. Я объяснил ему, что она забита, идет обрезка садов и виноградников. Поехали по другой дороге, и тут он спросил: «А те 26 гектаров виноградников - раскорчевали?». Директор совхоза при встречах со мной заверял, что они это сделали. Но когда Иван Иванович захотел убедиться собственными глазами в этом, у меня сердце так забилось, что, казалось все слышали. Он велел водителю ехать к тем посадкам и еще раз спросил: «Точно раскорчевали?». Я утвердительно кивнул. «Ну смотри», - сказал Бодюл, и мы поехали в Кагул. Проводив Ивана Ивановича, я первым делом поехал посмотреть сдержал ли свое слово директор совхоза – и облегченно вздохнул».

И еще один случай. Олексич был командирован во Францию в составе делегации минводхоза СССР: «Узнав, что командировка на три недели, Бодюл сказал мне, что хватит и двух. В Париже мне сказали: мол, не торопись уезжать, у него столько всяких дел - он давно забыл про тебя. Как бы не так! По возвращении Бодюл сказал мне: «Я узнавал - ты молодец, был во Франции только две недели».









Иван Бодюл получил Георгиевский крест из рук царя

«Мы вспоминаем Ивана Ивановича как выдающегося государственного и партийного деятеля, при котором прошла большая часть нашей жизни, - начал свое выступление экс-министр плодовощного хозяйства МССР Вячеслав Александрович Проценко. – Он вошел в историю своей неподкупностью. И то, что мы снимаем с себя грех молчания о нем, делает нам честь. Замалчивание выдающихся личностей – практика, начавшаяся с советских времен, - никому не делает чести.

Период, когда Иван Иванович был во главе республики, был самым продуктивным и благодатным за всю историю Молдовы. Дело не только в особом социально-политическом строе. У наших соседей были примерно такие же условия, но мы, по общему признанию, были ведущей экономикой и лидировали не только в аграрно-промышленной сфере.

Бодюл был выдающимся руководителем, но оставался при этом обычным человеком. У него были свои недостатки и ошибки, о которых он сам рассказал в своих книгах. Если бы его угодники, а их было немало, меньше старались, то этих недостатков было бы меньше. Но сегодня мы говорим о замечательных качествах этого человека – врожденных и приобретенных в результате неустанного самосовершенствования.

Он постоянно работал над собой. У меня, как и у других, были свои отношения с Бодюлом со своими нюансами. Мы должны понимать, что при всем желании Иван Иванович не мог знать, какими мы были на самом деле. Он нас знал через «датчики» в ЦК КПМ, Совмине, КГБ, народном контроле... Все по-своему информировали его в силу своего понимания: одни объективно, другие не очень, а третьи – субъективно. Из всей поступающей к нему информации он выводил общий знаменатель, это не всегда совпадало с реальностью и не всем нравилось. В целом, оценивая людей, занимающих столь высокие посты, мы должны понимать, что их решения имели много соавторов.

Когда Иван Иванович был уже на пенсии, мы сблизились. Он много интересного рассказал из своей жизни. Мало кто знает, что его отец был награжден Георгиевским крестом самим царем в лазарете, где лежал после ранения. Бодюл признался мне, что побаивался, как бы до этого факта не докопались его «друзья» и не устроили ему неприятности. Так что, смелость и мужество, которые Иван Иванович постоянно проявлял, – наследственные черты характера.

Он с детства красиво писал - не писал, а рисовал. Все лозунги на плакатах в его родном селе написаны его рукой. А такой красивой подписи я больше ни у кого не видел – она украшала документы. Из этих мелочей тоже складывается выдающаяся личность. Он принимал участие в школьной художественной самодеятельности, играл в одном из спектаклей роль Тараса Шевченко, о чем даже его отец не знал».



Пунктуальности учился у немцев

«Иван Иванович был разным, - продолжил свои воспоминания Проценко. - Использовал свои артистические качества, когда был недоволен чем-то или, наоборот, радовался. То, что он был одарен с детства, заметили в школе и сообщили родителям. Жизнь тогда была очень тяжелой, и на семейном совете приняли решение: все внимание и средства - Ване. И сын оправдал ожидания. После школы поступил в техникум, окончил его на отлично, был направлен на МТС, которая обслуживала немецкие села. Иван Иванович вспоминал с благодарностью о немецкой честности и точности, там он и выковал свои качества.

Если что-то попадало в поле зрения Ивана Ивановича - он, пока не добивался результата, с «бухгалтерского учета» дело не снимал. Как-то рассказал о том, как с другом поехал в Москву поступать в институт. В вуз по профилю они по какой-то причине не поступили, но выяснили, что в военной ветеринарной академии документы еще принимали. Ивана Ивановича как отличника взяли без вступительных экзаменов. Мало кто знает, что Бодюл закончил факультет по специальности биологическая борьба. Тогда вели секретные разработки, работая с разными микробами, и он дал подписку не разглашать информацию о существовании факультета. Рассказал мне об этом лишь после распада Союза».









Восстановив колхоз имени Сталина, взялся восстанавливать Молдову

Проценко вспомнил и другие неизвестные факты из жизни бывшего первого секретаря ЦК КПМ.

«Бодюл всегда скромно рассказывал о себе. Позднее я узнал, что он был на Сталинградском фронте во время Великой Отечественной войны, после взрыва снаряда был засыпан землей. Если бы не ординарец, мог бы там остаться навсегда. После контузии он подергивал плечами, что некоторые связывали чуть ли не с манией величия.

После войны воинская часть находилась в Молдове, и молодого Бодюла приметило руководство разрушенной республики, привлекло к работе в группе по восстановлению предприятий и колхозов. В Данченах тогда произошло ЧП: колхозники все до единого бежали из села. Когда в сельсовет прибыл Иван Иванович с целью разобраться в ситуации, застал там лишь председателя, который штамповал бумаги. Колхоз носил имя Сталина и, естественно, был огромный скандал. Бодюлу удалось в короткий срок восстановить хозяйство, и это было отмечено. Его назначили первым секретарем Кишиневского горкома партии. Впоследствии он поднял еще три района республики.

Бодюл всегда был на переднем крае. Сейчас мало кто помнит, каким запущенным было до него сельское хозяйство в Молдове. Иван Иванович, возглавив республику, он сразу же взялся за дело. Виноделие – первая сфера, которую он начал реформировать. Среди жестких мер - объявление войны гибридным сортам винограда. Использовались экономические рычаги: снизили цены на гибридный виноград и подняли цену на виноград европейских сортов. Запретили примитивное виноделие в колхозах и совхозах. Виноградарство стало главной отраслью, по всей Молдове расширялись плантации, которыми любовались потом гости. Мало кто знает, что первый импульс развитию этой отрасли дал Бодюл. Многие руководители в селах, райцентрах и в Кишиневе были недовольны теми изменениями, которые проводил новый руководитель республики. Но Бодюл видел цель и упорно шел к ней».



А вдоль дороги…

Сегодня вдоль всех национальных и местных трасс растут деревья. Мало кто помнит, какими были дороги до Бодюла: узкие, с оврагами по краям, поросшими бурьяном. По настоянию Ивана Ивановича посалили орехи и туи. Проценко вспомнил, как он пошутил во время одной из совместных поездок: «Иван Иванович, если бы с каждого посаженного вами орешника каждый год вам давали по ореху, вы, наверное, были бы миллионером».

Множество различных сельхозтехникумов, НПО, профильных институтов, крупных аграрных предприятий, которыми Молдова славилась не только в Союзе, но и за его пределами, тоже в списке заслуг Бодюла.





Приключения томатной пасты

Проценко вспомнил, как при Бодюле удалось поднять в разы производство томатной пасты, которая успешно продавалась за границу, принося валюту. Рост ее производства уперся в малое количество выпарных станций, которые стоили больших денег и привозились из Италии и Англии. При хорошем урожае томаты долгое время дожидались в ящиках на перерабатывающих заводах своей очереди. Потери были огромные.

Поскольку в СССР выпарные станции не выпускались, Бодюл дал указание директору тираспольского «Точлитмаша» Большакову освоить их производство. Анатолий Иванович собрал лучших специалистов и в короткие сроки наладил выпуск станций, напичканных электроникой. За ними в Тирасполь стали приезжать из других республик. Это позволило в разы повысить продуктивность овощеводства. Еще одна заслуга Бодюла – десятикратный рост производства табака, который приносил огромные доходы хозяйствам и республике.



Экзамен Бодюлу

Поделился воспоминаниями и Петр Васильевич Комендант, первый министр иностранных дел МССР.

«Я работал в колхозе «Заветы Ленина», которым руководил знаменитый председатель Дмитрий Тимофеевич Пасенко. В апреле 1960 года к нам приехал Иван Иванович Бодюл. В районе тогда работала комиссия ЦК КПСС, разбиравшая работу колхоза «Патрия» в селе Верхние Кугурешты: хозяйство было отстающее, нарушались права колхозников, они написали много жалоб. В итоге многих сняли с работы, и Бодюл занялся подбором кандидатур на освободившиеся места.

Иван Иванович встретился с Пасенко, говорил с ним один на один минут сорок, а потом вышел и неожиданно для меня предложил сесть в его машину и показать ему хозяйство. Иван Иванович сам прокладывал маршрут и по дороге предложил заехать на свиноферму. Там он поинтересовался вопросами обеспечения животных кормами, и ему все рассказали. Иван Иванович остался доволен, мы выехали на трассу Бельцы - Флорешты, миновали большой массив, где проводили предпосевную подготовку поля для посева сахарной свеклы и вносили органические удобрения. Бодюл сказал, что это правильный подход, но было бы лучше вносить их с осени перед вспашкой… И он был абсолютно прав. Потом мы заехали на молочно-товарную ферму в селе Гура-Кайнарулуй, и тут секретарь ЦК присмотрел одну крупную корову симментальской породы и спросил, что я могу о ней сказать. Я ответил, что, судя по конституции, корова – молочно-мясного направления. Пошли дальше. Бодюл остановился возле другой коровы, красной степной породы, и я сказал, что, судя по экстерьеру, весу, узкому заду и большому вымени, животное соответствует молочному направлению. Это был экзамен. Бодюл попрощался и уехал, а меня на следующий день вызвали в райком партии. В кабинете первого секретаря главным действующим лицом был Бодюл. «Нужно идти на самостоятельную работу, - сказал он мне. - Есть предложение направить вас председателем колхоза «Патрия» в Верхние Кугурешты. Через час жду с ответом».



Никакого кумэтризма

Иван Иванович смело доверял молодым, но уже проверенным жизнью людям. При нем в республике не было кумовства при назначении на должности. Нужно было пройти школу жизни, проявить себя в трудовом коллективе колхоза, завода, фабрики, учреждения, чтобы подниматься по карьерной лестнице.

Бодюл бережно относился к людям, рассказал бывший заместитель председателя Совмина МССР Евгений Петрович Каленик. Он вспомнил как Иван Иванович заступился за хорошего специалиста, которого не хотели назначать на руководящую должность, поскольку его отец служил в румынской армии. «Иван Иванович спросил меня, когда тот служил у румын. Ясно, что сын в этот период был совсем маленьким. Бодюл внимательно посмотрел на меня и спросил: «Человек деловой?». Услышав положительный ответ, сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь: «Побольше доверяйте таким людям - трудягам и патриотам»».



Открыл политех в Кишиневе

Евгений Петрович рассказал, что до Бодюла в сельском хозяйстве между наукой и практикой зачастую вспыхивали разногласия, которые тормозили развитие республики: «Ивану Ивановичу удалось создать такой симбиоз между наукой и практикой, что нам завидовала вся страна. В аграрном секторе были созданы многочисленные научно-производственные объединения, которые позволили осваивать современные методы выращивания и переработки сельхозпродукции. Именно он добился через Москву открытия в Кишиневе политехнического института, который обеспечивал высококвалифицированными специалистами растущие как на дрожжах многочисленные промышленные предприятия по всей республике».







Он заботился о своем народе

Бывший министр торговли Молдавской ССР Михаил Исаевич Чолак отметил, что Иван Иванович был не просто хозяином: «Он был настоящим господарем Молдовы, который заботился и о текущем дне, и о будущем своего народа, и о своих соседях, и о своей семье и хотел, чтобы всем жилось лучше». Чолак рассказал, как Бодюл добивался в Москве для нашей республики льгот и снижения ряда налогов для развития производства в тех или иных сферах.

Экс-министр соцобеспечения Александр Степанович Кишларь посетовал на то, что юбилей Бодюла отмечается так скромно: «Этого выдающегося человека помним не только мы, те, кто рядом с ним работал, но и рядовые граждане, с многими из которых я беседовал на эту тему».

Собравшиеся дружно поддержали предложение обратиться от имени ассоциации к правительству с ходатайством о выпуске почтовой марки, посвященной 100-летию со дня рождения Бодюла.

«Недавно в Ереване выпустили почтовую марку с изображением бывшего секретаря ЦК Компартии Армении, где до сих пор помнят его добрые дела, - сказал бывший министр. - Почему в Армении помнят человека, который много сделал для своей республики и своего народа, а мы у себя забыли того, кто намного больше сделал?».

Дочь Бодюла поблагодарила членов ассоциации бывших членов правительства за добрые слова в адрес ее отца. «Столько теплоты! – растроганно сказала Наталья Ивановна. – Отец в последнее время жил в Москве, но все мысли его были о Молдове, в которой он провел лучшие годы и которая была главной его любовью. Он даже семью ставил на второй план. Мне очень жаль, что он не услышал сегодня отзывы о нем от тех, кого воспитал и с кем рядом трудился долгие годы. Спасибо вам от меня лично и от нашей семьи за то, что помните об этом человеке».



Елена ЗАМУРА, Николай МЕНЮК

источник 3 января 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Бодюла, который руководил Молдовой в должности первого секретаря ЦК Компартии Молдавской ССР в 1961-1980 годах. Ассоциация экс-членов правительства отметила вековой юбилей Бодюловскими чтениями. Люди, чьими усилиями была создана МССР, были приглашены на заседание дочерью Ивана Ивановича Натальей, которая живет в Москве. «Молдавские ведомости» узнали много интересного из жизни человека, который, без преувеличения, создал цветущую Молдавию. Участники чтений поделились личными воспоминаниями о нем. Многие факты были озвучены впервые.«Работавшие в то время, когда Молдавией руководил Бодюл, осознают, что преуменьшить роль этого человека в развитии нашей страны невозможно, - считает председатель ассоциации Виталий Николаевич Олексич, в прошлом министр мелиорации и водного хозяйства МССР. Он отметил феноменальную память Ивана Ивановича.Бодюл постоянно разъезжал по республике, изучая ситуацию на местах. Помнил каждую мелочь. Бывший работник Кагульского райкома партии Олексич надолго запомнил два приезда Ивана Ивановича: «Он ехал к нам из Леовского района. Я встречал его на границе районов. Ехали полевыми дорогами. Все земли были обработаны. Неожиданно он увидел виноградники, заросшие сорняками. Остановились. Он спросил, почему никто не работает. Я ответил, что виноградники старые и по окончании посевной будут выкорчеваны. Прошел год. Иван Иванович вновь приехал на юг. Я встретил его там же, он хотел ехать в Кагул по той же дороге. Я объяснил ему, что она забита, идет обрезка садов и виноградников. Поехали по другой дороге, и тут он спросил: «А те 26 гектаров виноградников - раскорчевали?». Директор совхоза при встречах со мной заверял, что они это сделали. Но когда Иван Иванович захотел убедиться собственными глазами в этом, у меня сердце так забилось, что, казалось все слышали. Он велел водителю ехать к тем посадкам и еще раз спросил: «Точно раскорчевали?». Я утвердительно кивнул. «Ну смотри», - сказал Бодюл, и мы поехали в Кагул. Проводив Ивана Ивановича, я первым делом поехал посмотреть сдержал ли свое слово директор совхоза – и облегченно вздохнул».И еще один случай. Олексич был командирован во Францию в составе делегации минводхоза СССР: «Узнав, что командировка на три недели, Бодюл сказал мне, что хватит и двух. В Париже мне сказали: мол, не торопись уезжать, у него столько всяких дел - он давно забыл про тебя. Как бы не так! По возвращении Бодюл сказал мне: «Я узнавал - ты молодец, был во Франции только две недели».«Мы вспоминаем Ивана Ивановича как выдающегося государственного и партийного деятеля, при котором прошла большая часть нашей жизни, - начал свое выступление экс-министр плодовощного хозяйства МССР Вячеслав Александрович Проценко. – Он вошел в историю своей неподкупностью. И то, что мы снимаем с себя грех молчания о нем, делает нам честь. Замалчивание выдающихся личностей – практика, начавшаяся с советских времен, - никому не делает чести.Период, когда Иван Иванович был во главе республики, был самым продуктивным и благодатным за всю историю Молдовы. Дело не только в особом социально-политическом строе. У наших соседей были примерно такие же условия, но мы, по общему признанию, были ведущей экономикой и лидировали не только в аграрно-промышленной сфере.Бодюл был выдающимся руководителем, но оставался при этом обычным человеком. У него были свои недостатки и ошибки, о которых он сам рассказал в своих книгах. Если бы его угодники, а их было немало, меньше старались, то этих недостатков было бы меньше. Но сегодня мы говорим о замечательных качествах этого человека – врожденных и приобретенных в результате неустанного самосовершенствования.Он постоянно работал над собой. У меня, как и у других, были свои отношения с Бодюлом со своими нюансами. Мы должны понимать, что при всем желании Иван Иванович не мог знать, какими мы были на самом деле. Он нас знал через «датчики» в ЦК КПМ, Совмине, КГБ, народном контроле... Все по-своему информировали его в силу своего понимания: одни объективно, другие не очень, а третьи – субъективно. Из всей поступающей к нему информации он выводил общий знаменатель, это не всегда совпадало с реальностью и не всем нравилось. В целом, оценивая людей, занимающих столь высокие посты, мы должны понимать, что их решения имели много соавторов.Когда Иван Иванович был уже на пенсии, мы сблизились. Он много интересного рассказал из своей жизни. Мало кто знает, что его отец был награжден Георгиевским крестом самим царем в лазарете, где лежал после ранения. Бодюл признался мне, что побаивался, как бы до этого факта не докопались его «друзья» и не устроили ему неприятности. Так что, смелость и мужество, которые Иван Иванович постоянно проявлял, – наследственные черты характера.Он с детства красиво писал - не писал, а рисовал. Все лозунги на плакатах в его родном селе написаны его рукой. А такой красивой подписи я больше ни у кого не видел – она украшала документы. Из этих мелочей тоже складывается выдающаяся личность. Он принимал участие в школьной художественной самодеятельности, играл в одном из спектаклей роль Тараса Шевченко, о чем даже его отец не знал».«Иван Иванович был разным, - продолжил свои воспоминания Проценко. - Использовал свои артистические качества, когда был недоволен чем-то или, наоборот, радовался. То, что он был одарен с детства, заметили в школе и сообщили родителям. Жизнь тогда была очень тяжелой, и на семейном совете приняли решение: все внимание и средства - Ване. И сын оправдал ожидания. После школы поступил в техникум, окончил его на отлично, был направлен на МТС, которая обслуживала немецкие села. Иван Иванович вспоминал с благодарностью о немецкой честности и точности, там он и выковал свои качества.Если что-то попадало в поле зрения Ивана Ивановича - он, пока не добивался результата, с «бухгалтерского учета» дело не снимал. Как-то рассказал о том, как с другом поехал в Москву поступать в институт. В вуз по профилю они по какой-то причине не поступили, но выяснили, что в военной ветеринарной академии документы еще принимали. Ивана Ивановича как отличника взяли без вступительных экзаменов. Мало кто знает, что Бодюл закончил факультет по специальности биологическая борьба. Тогда вели секретные разработки, работая с разными микробами, и он дал подписку не разглашать информацию о существовании факультета. Рассказал мне об этом лишь после распада Союза».Проценко вспомнил и другие неизвестные факты из жизни бывшего первого секретаря ЦК КПМ.«Бодюл всегда скромно рассказывал о себе. Позднее я узнал, что он был на Сталинградском фронте во время Великой Отечественной войны, после взрыва снаряда был засыпан землей. Если бы не ординарец, мог бы там остаться навсегда. После контузии он подергивал плечами, что некоторые связывали чуть ли не с манией величия.После войны воинская часть находилась в Молдове, и молодого Бодюла приметило руководство разрушенной республики, привлекло к работе в группе по восстановлению предприятий и колхозов. В Данченах тогда произошло ЧП: колхозники все до единого бежали из села. Когда в сельсовет прибыл Иван Иванович с целью разобраться в ситуации, застал там лишь председателя, который штамповал бумаги. Колхоз носил имя Сталина и, естественно, был огромный скандал. Бодюлу удалось в короткий срок восстановить хозяйство, и это было отмечено. Его назначили первым секретарем Кишиневского горкома партии. Впоследствии он поднял еще три района республики.Бодюл всегда был на переднем крае. Сейчас мало кто помнит, каким запущенным было до него сельское хозяйство в Молдове. Иван Иванович, возглавив республику, он сразу же взялся за дело. Виноделие – первая сфера, которую он начал реформировать. Среди жестких мер - объявление войны гибридным сортам винограда. Использовались экономические рычаги: снизили цены на гибридный виноград и подняли цену на виноград европейских сортов. Запретили примитивное виноделие в колхозах и совхозах. Виноградарство стало главной отраслью, по всей Молдове расширялись плантации, которыми любовались потом гости. Мало кто знает, что первый импульс развитию этой отрасли дал Бодюл. Многие руководители в селах, райцентрах и в Кишиневе были недовольны теми изменениями, которые проводил новый руководитель республики. Но Бодюл видел цель и упорно шел к ней».Сегодня вдоль всех национальных и местных трасс растут деревья. Мало кто помнит, какими были дороги до Бодюла: узкие, с оврагами по краям, поросшими бурьяном. По настоянию Ивана Ивановича посалили орехи и туи. Проценко вспомнил, как он пошутил во время одной из совместных поездок: «Иван Иванович, если бы с каждого посаженного вами орешника каждый год вам давали по ореху, вы, наверное, были бы миллионером».Множество различных сельхозтехникумов, НПО, профильных институтов, крупных аграрных предприятий, которыми Молдова славилась не только в Союзе, но и за его пределами, тоже в списке заслуг Бодюла.Проценко вспомнил, как при Бодюле удалось поднять в разы производство томатной пасты, которая успешно продавалась за границу, принося валюту. Рост ее производства уперся в малое количество выпарных станций, которые стоили больших денег и привозились из Италии и Англии. При хорошем урожае томаты долгое время дожидались в ящиках на перерабатывающих заводах своей очереди. Потери были огромные.Поскольку в СССР выпарные станции не выпускались, Бодюл дал указание директору тираспольского «Точлитмаша» Большакову освоить их производство. Анатолий Иванович собрал лучших специалистов и в короткие сроки наладил выпуск станций, напичканных электроникой. За ними в Тирасполь стали приезжать из других республик. Это позволило в разы повысить продуктивность овощеводства. Еще одна заслуга Бодюла – десятикратный рост производства табака, который приносил огромные доходы хозяйствам и республике.Поделился воспоминаниями и Петр Васильевич Комендант, первый министр иностранных дел МССР.«Я работал в колхозе «Заветы Ленина», которым руководил знаменитый председатель Дмитрий Тимофеевич Пасенко. В апреле 1960 года к нам приехал Иван Иванович Бодюл. В районе тогда работала комиссия ЦК КПСС, разбиравшая работу колхоза «Патрия» в селе Верхние Кугурешты: хозяйство было отстающее, нарушались права колхозников, они написали много жалоб. В итоге многих сняли с работы, и Бодюл занялся подбором кандидатур на освободившиеся места.Иван Иванович встретился с Пасенко, говорил с ним один на один минут сорок, а потом вышел и неожиданно для меня предложил сесть в его машину и показать ему хозяйство. Иван Иванович сам прокладывал маршрут и по дороге предложил заехать на свиноферму. Там он поинтересовался вопросами обеспечения животных кормами, и ему все рассказали. Иван Иванович остался доволен, мы выехали на трассу Бельцы - Флорешты, миновали большой массив, где проводили предпосевную подготовку поля для посева сахарной свеклы и вносили органические удобрения. Бодюл сказал, что это правильный подход, но было бы лучше вносить их с осени перед вспашкой… И он был абсолютно прав. Потом мы заехали на молочно-товарную ферму в селе Гура-Кайнарулуй, и тут секретарь ЦК присмотрел одну крупную корову симментальской породы и спросил, что я могу о ней сказать. Я ответил, что, судя по конституции, корова – молочно-мясного направления. Пошли дальше. Бодюл остановился возле другой коровы, красной степной породы, и я сказал, что, судя по экстерьеру, весу, узкому заду и большому вымени, животное соответствует молочному направлению. Это был экзамен. Бодюл попрощался и уехал, а меня на следующий день вызвали в райком партии. В кабинете первого секретаря главным действующим лицом был Бодюл. «Нужно идти на самостоятельную работу, - сказал он мне. - Есть предложение направить вас председателем колхоза «Патрия» в Верхние Кугурешты. Через час жду с ответом».Иван Иванович смело доверял молодым, но уже проверенным жизнью людям. При нем в республике не было кумовства при назначении на должности. Нужно было пройти школу жизни, проявить себя в трудовом коллективе колхоза, завода, фабрики, учреждения, чтобы подниматься по карьерной лестнице.Бодюл бережно относился к людям, рассказал бывший заместитель председателя Совмина МССР Евгений Петрович Каленик. Он вспомнил как Иван Иванович заступился за хорошего специалиста, которого не хотели назначать на руководящую должность, поскольку его отец служил в румынской армии. «Иван Иванович спросил меня, когда тот служил у румын. Ясно, что сын в этот период был совсем маленьким. Бодюл внимательно посмотрел на меня и спросил: «Человек деловой?». Услышав положительный ответ, сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь: «Побольше доверяйте таким людям - трудягам и патриотам»».Евгений Петрович рассказал, что до Бодюла в сельском хозяйстве между наукой и практикой зачастую вспыхивали разногласия, которые тормозили развитие республики: «Ивану Ивановичу удалось создать такой симбиоз между наукой и практикой, что нам завидовала вся страна. В аграрном секторе были созданы многочисленные научно-производственные объединения, которые позволили осваивать современные методы выращивания и переработки сельхозпродукции. Именно он добился через Москву открытия в Кишиневе политехнического института, который обеспечивал высококвалифицированными специалистами растущие как на дрожжах многочисленные промышленные предприятия по всей республике».Бывший министр торговли Молдавской ССР Михаил Исаевич Чолак отметил, что Иван Иванович был не просто хозяином: «Он был настоящим господарем Молдовы, который заботился и о текущем дне, и о будущем своего народа, и о своих соседях, и о своей семье и хотел, чтобы всем жилось лучше». Чолак рассказал, как Бодюл добивался в Москве для нашей республики льгот и снижения ряда налогов для развития производства в тех или иных сферах.Экс-министр соцобеспечения Александр Степанович Кишларь посетовал на то, что юбилей Бодюла отмечается так скромно: «Этого выдающегося человека помним не только мы, те, кто рядом с ним работал, но и рядовые граждане, с многими из которых я беседовал на эту тему».Собравшиеся дружно поддержали предложение обратиться от имени ассоциации к правительству с ходатайством о выпуске почтовой марки, посвященной 100-летию со дня рождения Бодюла.«Недавно в Ереване выпустили почтовую марку с изображением бывшего секретаря ЦК Компартии Армении, где до сих пор помнят его добрые дела, - сказал бывший министр. - Почему в Армении помнят человека, который много сделал для своей республики и своего народа, а мы у себя забыли того, кто намного больше сделал?».Дочь Бодюла поблагодарила членов ассоциации бывших членов правительства за добрые слова в адрес ее отца. «Столько теплоты! – растроганно сказала Наталья Ивановна. – Отец в последнее время жил в Москве, но все мысли его были о Молдове, в которой он провел лучшие годы и которая была главной его любовью. Он даже семью ставил на второй план. Мне очень жаль, что он не услышал сегодня отзывы о нем от тех, кого воспитал и с кем рядом трудился долгие годы. Спасибо вам от меня лично и от нашей семьи за то, что помните об этом человеке».Елена ЗАМУРА, Николай МЕНЮК Сегодня, 11:15

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.