Статистика неумолима – заболеваемость раком во всем мире растет с каждым годом. Причин тому огромное множество: ухудшение экологической ситуации, распространение вредных привычек, употребление канцерогенов в пищу и применение их в быту, и многое другое. Отмечается также тенденция к уменьшению среднего возраста больных - рак «молодеет».



Но медицина не стоит на месте, онкология в настоящее время – одно из приоритетных направлений. Современные технологии сегодня позволяют диагностировать рак на самых ранних стадиях, а, значит, увеличить вероятность излечения.



В структуре смертности онкологические заболевания занимают второе место. На сегодняшний день на учете у врачей-онкологов в Приднестровье, с диагнозом «злокачественное образование» состоят более 10 тысяч человек, 47 из них дети.



Чтобы разобраться в ситуации, которая сложилась в сфере онкологии в Приднестровье, нам удалось связаться по скайпу с Виталием Огородниковым, который был членом Общественной Палаты Приднестровья второго созыва, заместителем декана медицинского факультета по внешним связям ПГУ, руководил общественной организацией "Онкологи Приднестровья", и работал хирургом-онкологом в Республиканской Клинической больнице. Прежде чем дать оценку ситуации в сфере онкологии он напомнил о том, как начиналась работа онкологов в Приднестровье.







Сегодня Виталий один из ведущих хирургов-онкологов Федерального онкологического Центра в г. Москва. В 2017 году его признали онкологом года г. Москва.

Несмотря на высокую занятость, он следит за ситуацией в Приднестровье и продолжает социальную помощь жителям Приднестровья по лечению онкологических заболеваний.









По статистике, 20% пациентов умирают в первый год после постановки диагноза. В 18% - рак выявляют на поздних стадиях, причем каждый пятый выявленный случай является запущенным. Это связано с несвоевременным обращением к специалистам.







В целом в Приднестровье чаще всего диагностируется рак молочной железы, рак легких, рак кожи и рак кишечника.



Женщины:

1 место – молочная железа

2 место – тело матки

3 место – кожа



Мужчины:

1 место–легкие

2 место – предстательная железа

3 место – прямая кишка



Онкологические заболевания молодеют. Если раньше рак молочной железы выявлялся у женщин от 45 лет и выше, то теперь его обнаруживают у женщин 30-35 лет. Ежегодно онкодиспансер берет на учет около 250 женщин с диагнозом «рак молочной железы», четверть из них уже с запущенной формой заболевания, отмечают врачи.



Положительная тенденция наблюдается в части обнаружения онкологических заболеваний. В 55% случаев (в среднем по республике) они выявляются на ранних стадиях. Это объясняется эффективностью информационно-профилактических кампаний и улучшением материально-технического оснащения медицинских учреждений республики.







В борьбе со страшной болезнью на вооружении приднестровских врачей появилось высокотехнологичное оборудование. В Тирасполе некоммерческой организацией «Евразийская интеграция» при финансовом содействии РФ был построен с «нуля» корпус химиотерапии, который принял первых пациентов весной 2017 года.



























Здесь продумано всё: от спецбоксов для персонала до умных палат для пациентов. Больной сам может управлять кроватью, которая оснащена монитором. Его показания передаются на центральный пост, что позволяет следить за состоянием пациентов онлайн. Есть приборы для подогрева инъекций до нужной температуры, Для диагностики тут же есть аппараты маммографии и УЗИ, то есть пациенты не должны никуда ходить.







В Тираспольском онкодиспансере, по словам врача-онколога Камала Тагиева, на сегодняшний день состоят на учёте более 3 тыс. человек. При этом, исходя из сложившейся практики, в среднем врач принимает в день 5-7 пациентов. Те же, кто, нуждается в срочном анализе или других медуслугах вынуждены платить за это.







Если случаи вымогания денег и имеют место, то вот огласке они не подлежат. К сожалению, такая практика сложилась уже десятилетиями. Люди, как правило, столкнувшись с подобными случаями, не знают, как правильно поступить, а зачастую, просто боятся открыто заявить об этом.



В семье Валерия Шемянского и Галины Федотовой грозный диагноз рак прозвучал для обоих родителей Валерия. Платить им приходилось не маленькие суммы и практически за всё, до тех пор, пока они не начали отстаивать свои права. После чего они создали общественную организацию по защите прав пациентов "ГЛИН", чтобы помогать другим людям и не только с диагнозом "онко". В организацию стали поступать обращения от тех, кто столкнулся с проблемами в сфере здравоохранения.







Социальным проектом по оказанию помощи жителям Приднестровья хирург-онколог Виталий Огородников продолжает заниматься и по сегодняшний день, проживая и работая в Москве. В ходе онлайн-общения он поделился своим мнением о сложившемся "алгоритме" лечения не только наших граждан за рубежом.







По словам лечащего врача-онколога Камала Тагиева, государство обеспечивает всем необходимым, в том числе на 80-90%. предполагается доступное бесплатное обследование. Что касается препаратов третьего поколения для лечения онкозаболеваний, то, по словам онколога, в Приднестровье они "иногда" применяются.







Ситуация с препаратами третьего поколения далека от прозрачности. Есть они или нет? Если учитывать информацию, которую сообщает пресс-служба Президента Приднестровья, министерство здравоохранения уделяет особое внимание сфере онкологии и в необходимом объеме приобрело препараты третьего ряда (таргетные) для лечения онкологических заболеваний.



"Как сообщает пресс-служба Президента ПМР, профильному министерству было поручено уделить особое внимание сфере онкологии.

Андрей Гуранда рассказал президенту о том, что Приднестровье впервые и в необходимом объеме приобрело препараты третьего ряда (таргетные) для лечения онкологических заболеваний. Ранее ими лечили больных только в онкологическом центре Кишинева. Вадим Красносельский подчеркнул, что закупку таких препаратов финансирует государство.



«Как только данные лекарства поступают в Приднестровье, необходимо об этом оповещать людей. Препараты должны быть бесплатными. Если будут случаи вымогания денег за лечение онкобольных, будем привлекать к ответственности», – сказал Вадим Красносельский."







Моя история. Год жизни: между землей и небом







Григорий Воловой, журналист



"В 2016 году мне поставили этот страшный диагноз: рак. При чем симптомов никаких серьезных не было. Можно сказать, что выяснилось это случайно.

За этот период мне довелось пройти и серьезную операцию, и химиотерапию. Где я лечился? Как только возникли подозрения на злокачественное образование, я стал интересоваться мнением моих знакомых, столкнувшихся с этой болезнью. Все, как в один голос, советовали в Приднестровье не лечиться. Говорили о некачественном обслуживании, о недостаточных лекарствах и пр. Но самым главным доводом о том, что надо ехать лечиться в Кишинев стал аргумент: в Молдове накоплена более широкая база в борьбе с онкозаболеваниями, и там работают более высококлассные специалисты.

Как показало время, это действительно так.



Я, как имеющий молдавский медицинский полис, был направлен в Республиканский онкоинститут, а затем в онкобольницу. Предваряя вопросы, скажу, что никто с меня ни разу не просил за что-то деньги. Наоборот, при поступлении ты подписываешься, что знаешь об ответственности за дачу вознаграждения. Мало того, при каждом цикле лечения получаешь документ, где указано какие лекарства получены, какие услуги проведены, о чем ты и расписываешься.

Мне довелось встречаться и беседовать со многими больными из разных районов и городов Молдовы. Встречался и с приднестровцами, приехавшими лечиться в Кишинев. Деньги на лечение онкобольных тратятся там значительные. Лекарства третьего поколения - это норма. Врачи и медсестры - высокопрофессиональные.



По мнению тех, с кем я беседовал, среди больных стало много молодых людей.

Главная проблема всех больных - они нуждаются в психологической помощи. Чаще всего, человек загоняет себя в "штопор" откуда не может выбраться. За это время, на основе своих впечатлений, я написал статью, как бороться в этом плане.





У меня сложилось мнение, что Приднестровье серьезно отстает от современных методов лечения этой болезни 21-го века. Нужен пересмотр принципов выделения денег и, самое важное, постоянное повышение профессионального мастерства для врачей за государственное финансирование. У нас врачи, в массе своей, должны делать это за свой счет. Где такое видано?! А потом удивляемся и коррупции, и качеству лечения.

Лично мне, было бы интересно: сколько денег выделялось и выделяется для лечения онкозаболеваний по конкретным статьям расходования в Приднестровье".





Виталий Огородников, в ходе общения по скайпу, рассказал, что на лечение одного онкологического больного в Приднестровье тратятся практически такие же суммы, что и в России, но вот качество этого лечения разное.







При подготовке этого материала журналисты запрашивали информацию, в том числе и статистику у главного онколога Приднестровья. Однако интервью с ним так и не состоялось, по причине его постоянной занятости. Но того, что рассказал врач-онколог онкологического диспансера ГУ "Республиканская клиническая больница" Камал Тагиев, достаточно, чтобы понять, что ситуация в сфере здравоохранения в Приднестровье не простая.







По мнению хирурга-онколога Федерального онкологического Центра в Москве, Виталия Огородникова, в Приднестровье происходят положительные сдвиги в работе профильного министерства, по повышению квалификации медработников. Он также подчеркнул, что в этом году впервые начали разрабатывать единые стандарты лечения, в том числе и онкобольных.







По оценкам Всемирной организации здравоохранения, глобальная смертность от рака к 2030 году возрастет на 45% по сравнению с уровнем 2007 года - с 7,9 млн до 11,5 млн случаев смерти.

Значит, настала пора подойти со всей тщательностью к решению этой задачи по профилактике и лечению этого заболевания. Ситуация с препаратами третьего поколения далека от прозрачности. Есть они или нет? Если учитывать информацию, которую сообщает пресс-служба Президента Приднестровья, министерство здравоохранения уделяет особое внимание сфере онкологии и в необходимом объеме приобрело препараты третьего ряда (таргетные) для лечения онкологических заболеваний.Григорий Воловой, журналист Сегодня, 13:14

